Дмитрий Чистяков: Лукаку и Дзюба — это два самых сложных из высоких нападающих, с кем я играл

— Должен был выступить лучше! По ходу игры я принял решение не выскакивать из-за спины Лукаку и играть между ним и воротами. Мне никто не говорил об этом, потому что все понимают, что против такого нападающего играть на опережение тяжело. В нескольких моментах в начале игры я попытался выскочить, но чувствовал, как он оттесняет меня своей сильной рукой. Я понял: если продолжу в такой манере, буду отскакивать и оставлять его один на один с воротами. Тогда я решил: пусть он принимает мяч, либо скидывает назад, либо разворачивается, а я уже по возможности буду блокировать удары или мешать ему. Решил с ним не бодаться. У меня был подобный опыт с Дзюбой, когда я еще за «Ростов» играл против «Зенита» в Петербурге. Мы проиграли 1:6. Вот там я пытался бодаться с Тёмой, и он меня вчистую переиграл. Я понял, что для такой тактики нужны или такие же габариты, или очень высокий класс. Лукаку и Дзюба — это два самых сложных из высоких нападающих, с кем я играл.

