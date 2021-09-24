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Дмитрий Чистяков: Лукаку и Дзюба — это два самых сложных из высоких нападающих, с кем я играл

Защитник футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Чистяков рассказал в интервью «Фонтанке» о мяче, который форвард «Челси» Лукаку забил из-под него в матче Лиги чемпионов.

— Должен был выступить лучше! По ходу игры я принял решение не выскакивать из-за спины Лукаку и играть между ним и воротами. Мне никто не говорил об этом, потому что все понимают, что против такого нападающего играть на опережение тяжело. В нескольких моментах в начале игры я попытался выскочить, но чувствовал, как он оттесняет меня своей сильной рукой. Я понял: если продолжу в такой манере, буду отскакивать и оставлять его один на один с воротами. Тогда я решил: пусть он принимает мяч, либо скидывает назад, либо разворачивается, а я уже по возможности буду блокировать удары или мешать ему. Решил с ним не бодаться. У меня был подобный опыт с Дзюбой, когда я еще за «Ростов» играл против «Зенита» в Петербурге. Мы проиграли 1:6. Вот там я пытался бодаться с Тёмой, и он меня вчистую переиграл. Я понял, что для такой тактики нужны или такие же габариты, или очень высокий класс. Лукаку и Дзюба — это два самых сложных из высоких нападающих, с кем я играл.

— Сильно себя винили за пропущенный мяч?

— Винил, конечно. На поле первые минуты после гола я был в небольшом шоке. А тут еще трибуны орут. После игры вновь почувствовал вину. Немного отпустило, когда прилетели домой, выспался и со свежей головой всё обдумал.

Полную версию интервью с Чистяковым читайте на сайте «Фонтанка.ру» здесь.

Дмитрий Чистяков родился в городе Пикалево Ленинградской области 13 января 1994 года. Начинал в местных спортивных командах, после чего перебрался в академию «Зенита». В 2016 покинул петербургский клуб, так и не сыграв ни одного матча в основе. Играл за «Мику» из Армении, «Шинник», «Томбов» и «Ростов». В 2020 году перешел в «Зенит» из ростовской команды на правах аренды в 2021-м подписал полноценный контракт с петербуржцами.

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