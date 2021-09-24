Дмитрий Чистяков: Винил себя за пропущенный гол в матче с «Челси»

Дмитрий Чистяков (слева)



автор фото Эрик Романенко / ТАСС Поделиться Поделиться







Карьера 28-летнего воспитанника петербургского футбола Дмитрия Чистякова за последние пару лет пошла резко вверх. Еще в 2019 году он играл в ФНЛ, а уже в 2021-м вызывается в сборную России и выходит в стартовом составе «Зенита» в Лиге чемпионов против «Челси». С противостояния с английским клубом мы и начали разговор с Дмитрием.

— Почти все говорят, что «Зенит» сыграл с «Челси» достойно. Вам эта игра добавила уверенности или, как сказал один комментатор, поражение есть поражение?

— Конечно, поражение — это поражение. Но, скажу честно, все равно есть чувство, что сыграли неплохо и выглядели достойно. Конечно, есть ошибки, много ошибок, есть над чем работать, но я бы занес этот матч нам в актив. Хотя проигрывать всегда неприятно.



— По ходу матча сложилось ощущение, что именно у вас была задача персонально опекать Лукаку.

— Так получилось, потому что я сам старался быть ближе к нему. Я чуть повыше других наших центральных защитников, и за счет этого старался больше вступать с ним в верховые единоборства. Не хотелось, чтобы он оставался один на один с тем же Барриосом. У них разница в росте заметная.

— Когда выходил на поле «Стэмфорд Бридж», какие мысли крутились?

— Было всё вместе — и мандраж, и приятные ощущения. Гимн, трибуны — это не описать словами. Наверное, я такое волнение впервые испытывал в своей карьере. Но всё это было ровно до стартового свистка. Потом стало спокойнее.

— В моменте с голом что именно произошло? Была ли в чем-то ваша ошибка?

— Была хорошая подача, после которой он выиграл у меня единоборство, я чуть-чуть упустил его за спину. И он идеально исполнил. Я немного недосмотрел, а такие мастера не прощают подобные ошибки. Он дергал: вперед-назад. Я старался держать его в ракурсе. А потом во время подачи он уцепился и просто перепрыгнул меня. Ну и, конечно, прыжок отличный. Я немного не достал.



— Как сами оцениваете ваше индивидуальное противостояние с ним?

— Должен был выступить лучше! По ходу игры я принял решение не выскакивать из- за спины Лукаку и играть между ним и воротами. Мне никто не говорил об этом, потому что все понимают, что против такого нападающего играть на опережение тяжело. В нескольких моментах в начале игры я попытался выскочить, но чувствовал, как он оттесняет меня своей сильной рукой. Я понял: если продолжу в такой манере, буду отскакивать и оставлять его один на один с воротами. Тогда я решил: пусть он принимает мяч, либо скидывает назад, либо разворачивается, а я уже по возможности буду блокировать удары или мешать ему. Решил с ним не бодаться. У меня был подобный опыт с Дзюбой, когда я еще за «Ростов» играл против «Зенита» в Петербурге. Мы проиграли 1:6. Вот там я пытался бодаться с Тёмой, и он меня вчистую переиграл. Я понял, что для такой тактики нужны или такие же габариты, или очень высокий класс. Лукаку и Дзюба — это два самых сложных из высоких нападающих, с кем я играл.



— Сильно себя винили за пропущенный мяч?

— Винил, конечно. На поле первые минуты после гола я был в небольшом шоке. А тут еще трибуны орут. После игры вновь почувствовал вину. Немного отпустило, когда прилетели домой, выспался и со свежей головой всё обдумал.

— Главный тренер и партнеры что-то высказали вам?

— Нет. Все же понимают, против кого мы играли.

— Слышал такое мнение, что «Зенит» сыграл в этом матче в стиле «Уфы» в плохом смысле. В ответ кто-то написал, что надо еще суметь перестроиться на такую, более защитную модель игры.

— Любая команда с таким соперником будет играть в оборонительный футбол. Если ты будешь раскрывать свои зоны в матче с соперником такого класса, тебя сразу накажут. Поэтому мы решили сыграть чуть-чуть от обороны, на контратаках, убегая вперед за счет наших быстрых нападающих.

— Вы родом из Пикалёво. Думали ли вы, когда только начинали гонять мяч у себя во дворе Пикалёво, что однажды будете стоять на поле «Стэмфорд Бридж» и слушать гимн Лиги чемпионов?



— Честно говоря, в то время я о таком даже мечтать не мог. Я, как и все маленькие пацаны, играл во дворе, занимался в секции местной школы. Мне просто хотелось играть в футбол. Я не думал, что попаду хотя бы на просмотр в «Зенит». Но мне выпал такой шанс, и я им воспользовался.

— Теперь о чем мечтаете?

— Сыграть за сборную на чемпионате мира.

— Пикалёво времен вашего детства — что это за город? Обычно в таких маленьких рабочих городах бывает довольно депрессивно.

— Маленький город, тысяч 20 населения. Из достопримечательностей — цементный завод и бассейн. У нас даже как-то проводился чемпионат мира по подводному плаванию. А так у нас были секции почти по всем видам спорта. Я занимался всем, что только попадало под руку. Зимой — в хоккей, летом — в футбол. Наслаждался жизнью. У нас нормальный город — небольшой, но веселый. Все друг друга знают. Постоянно играли в футбол. Лично у меня депрессии не было.

— Вы как-то рассказывали, что у вашей семьи было свое хозяйство и вы даже умеете доить коров. Как выглядела фермерская часть вашей жизни?



— На самом деле мы жили в самом городе. У нас была квартира в обычном кирпичном доме. А за городом в паре километрах от дома была ферма. Там стоял хлев с коровами, козами и свиньями. Коров было штук шесть, два быка. Кур штук 50, всегда было 4–5 свиней. Коз тоже штук 5. Родители занимались этим, а мы с братом и сестрой помогали, чем могли. Папа в основном работал на заводе, а мама занималась фермой.

— Связано ли решение завести хозяйство с народными волнениями 2008 года в Пикалёво?

— Я помню, да, эту историю, но, по-моему, я тогда уже жил в Петербурге. У нас закрыли завод как раз тот, где работал папа. Зарплату не платили несколько месяцев. Помню, еще президент лично эту проблему решал и сказал, чтобы заводы снова начали работать. В тот момент старший брат в Петербурге зарабатывал, и я какие-то деньги уже получал. Помогали родителям, чем могли, и как-то справились. В том числе собственное хозяйство очень помогло в тот момент.

— Сложно вам было решиться в детстве на переезд в Петербург, в академию «Зенита»?



— Сложновато, да. Мне было тогда 13. Первая пара лет далась непросто. Первое время жил у старшего брата. Скучал по школе, друзьям, по родителям. Потом как-то влился. Постоянные игры и тренировки помогли. Познакомился ближе с ребятами из команды — и стало проще.

— Переход во взрослый футбол в последние годы тяжело дается российским игрокам. В чем причина?

— Возможно, дело в психологии: люди начинают получать какие-то первые большие деньги и думают о посторонних вещах. У всех по-разному. У меня всегда были другие принципы. Я всегда помнил, откуда я и чего я хочу.

— Скажите еще, что у вас нет вещей Louis Vuitton.

— Ни одной. Это мне неинтересно. Обычно хожу в спортивной одежде.

— У вас же невеста, кажется, из Грузии?

— У нее мама из Грузии. Она там родилась и жила. Потом приехала в Петербург учиться и здесь вышла замуж. Так что девушка у меня наполовину грузинка.

— В Грузию к родственникам ездили?

— Был, и не один раз. В самый первый раз я там был без нее. Приехал на сборы и совместил их со знакомством с родственниками. Приехало очень много народу. Все дружелюбные и гостеприимные. Сразу накрыли стол. Угостили вкусным вином. Было супер.

— Читал у нее в инстаграме историю, как вы ей сделали предложение, а она от неожиданности ответила вам: «Ты дурак, что ли?»

— Ха-ха. Да, так и было.

— Сами не растерялись после такого?

— Нет! Я знал, что не отпущу ее, даже если бы она сказала «нет». Мы уже были достаточно долго в отношениях. Поэтому других вариантов не было.

— И когда же свадьба?

— Хороший вопрос. Не знаю. В первый раз в прошлом году в Грузии планировали отпраздновать. Уже всё организовали, и тут наступила первая волна коронавируса. Отложили, потом у меня случилась травма. Потом еще травма. Потом случился переход в «Зенит». Мы решили, что сейчас все мои мысли должны быть о футболе. Возможно, пока просто распишемся. Не думаю, что что-то поменяется после этого. Мы уже 8 лет вместе.

— Как показывает опыт других футболистов, выбор жены — это часто судьбоносное решение. Вы по каким принципам выбирали?

— Я выбирал? Да мне было 19 лет, я тогда не мог представить, что она так вцепится в меня!

— А она пишет, что это вы в нее вцепились.

— Ха-ха. Ну вот видишь! Всё правильно. Мы одновременно вцепились друг в друга. Слава богу, у меня получилось угадать с первого раза и, надеюсь, навсегда.

— Сильно расстроились, когда не попали в сборную на Евро?

— Расстроился. Но я понимал, что если буду сидеть и расстраиваться, лучше себе не сделаю. Нужно было продолжать работать и ждать нового шанса. Смотрел матчи по телевизору.

— Как впечатления?

— Ребята старались, молодцы. По самоотдаче вопросов никаких. То, что не получилось выйти из группы, — это футбол. Не мне судить. Но было видно, что им не всё равно. А это самое главное.

— Когда пошла волна народного гнева, не почувствовали облегчения, что вы под нее не попали?

— Не, не было такого. Наоборот. Пусть ты и проиграл, но ты был там, ты участвовал в чемпионате Европы.

— Удивило назначение Карпина на место Черчесова?

— Валерий Георгиевич очень хороший тренер и человек. Поэтому я рад был за него.

— Что изменилось в сборной с приходом Карпина?

— Всё изменилось. У каждого тренера свой подход к игрокам, к тренировочному процессу.

— Правда, что у Карпина более близкие отношения с игроками, чем у Черчесова?

— Да, всё так. Он больше с нами общается, где-то даже по-приятельски. Пошутить может. Но в тренировочном процессе он серьезен и нацелен на работу.

— Недавно общался с трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу Юрием Крашенинниковым. И у нас зашел разговор о том, почему «пляжка» у нас настолько успешнее большого футбола. Он сделал такое предположение: «В большом футболе игроки получают большие зарплаты и им больше не к чему стремиться, а у нас от победы в чемпионате зависит то, отправим ли мы детей к бабушке или нет». Есть доля истины? — Не знаю. За всех не буду говорить. Скажу только за себя. Я хочу побеждать и приносить пользу команде, всегда.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

