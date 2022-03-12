VK запустил направление помощи малому и среднему бизнесу

VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба компании. Специалисты подразделения помогут предпринимателям эффективно настроить страницу и организовать процессы.



Начать работу в соцсети можно с создания страницы бизнеса и добавления информации о товарах и услугах. На основе страницы можно бесплатно сделать сайт с помощью специального конструктора «ВКонтакте».



«Инструменты «ВКонтакте» позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги: он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay — он стабильно работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами», — отмечается в релизе компании.

