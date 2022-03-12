VK запустил направление помощи малому и среднему бизнесу

VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба компании. Специалисты подразделения помогут предпринимателям эффективно настроить страницу и организовать процессы.
Начать работу в соцсети можно с создания страницы бизнеса и добавления информации о товарах и услугах. На основе страницы можно бесплатно сделать сайт с помощью специального конструктора «ВКонтакте».
«Инструменты «ВКонтакте» позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги: он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay — он стабильно работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами», — отмечается в релизе компании.
Актуальная информация о поддержке бизнеса публикуется в сообществе «ВКонтакте для бизнеса». В VK сообщили, что усилили службу поддержки, чтобы обрабатывать растущее количество обращений пользователей.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор в 00:00 14 марта ограничит на территории РФ доступ к социальной сети Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать материнскую компанию Instagram Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации. В частности, это ударит по малому и среднему бизнесу, который традиционно использовал соцсеть для продвижения.