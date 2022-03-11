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Россиянам дали 48 часов на перенос фото и видео из Instagram

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Роскомнадзор заявил, что отложит блокировку Instagram на двое суток, чтобы пользователи успели перенести свой контент в другие соцсети. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в заявлении РКН.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.

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Комментарии (4)

Wernum
Ну надо же. Наверное, жена главного блокиратора устроила своему скандал.
266108100
Сами похоже сохраняют фоточки жён и детишек на ненавистных западных курортах.
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