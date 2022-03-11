Россиянам дали 48 часов на перенос фото и видео из Instagram

Роскомнадзор заявил, что отложит блокировку Instagram на двое суток, чтобы пользователи успели перенести свой контент в другие соцсети. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ведомства.



«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в заявлении РКН.

