Россиянам дали 48 часов на перенос фото и видео из Instagram

Роскомнадзор заявил, что отложит блокировку Instagram на двое суток, чтобы пользователи успели перенести свой контент в другие соцсети. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ведомства.
«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в заявлении РКН.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. С соответствующим требованием ранее обращалась Генпрокуратура. Также ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией. О том, чем это всё грозит обычным пользователям из России, «Фонтанке» рассказали в Совете Федерации.