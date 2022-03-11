Украинского тренера «Зенита» Тимощука лишили на родине всех титулов

Украинская ассоциация футбола лишила тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука всех титулов, званий и профессиональных лицензий. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ 11 марта.



Таким образом, официально Тимощук больше не является победителем и серебряным призером чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины. Кроме того, его вычеркнули из реестра игроков сборных команд УАФ. Ему навсегда запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.



УАФ также планирует обратиться в органы государственной власти с инициативой лишить Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

