«В связи с тяжелой семейной ситуацией». «Зенит» объявил об уходе украинского защитника Ракицкого

Защитник Ярослав Ракицкий покидает «Зенит». Действие контракта 32-летнего украинца с клубом досрочно прекращено 2 марта, сообщает пресс-служба команды.
«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. <…> Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», — говорится в заявлении.
Ярослав Ракцикий — уроженец Днепропетровской области Украины. Выступал за «Зенит» с 28 января 2019 года. В составе клуба он провел 108 игр, в которых забил 7 мячей. С петербургской командой он трижды выигрывал чемпионат России, один раз побеждал в Кубке страны, и еще два раза завоевывал Суперкубок.
Напомним, ранее Ракицкий высказался по поводу боевых действий на Украине, опубликовав в своем Instagram антивоенный пост. «Я — украинец! Украине Мир! Стоп войне!» — написал футболист.