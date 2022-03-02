«В связи с тяжелой семейной ситуацией». «Зенит» объявил об уходе украинского защитника Ракицкого

«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. <…> Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», — говорится в заявлении.



Ярослав Ракцикий — уроженец Днепропетровской области Украины. Выступал за «Зенит» с 28 января 2019 года. В составе клуба он провел 108 игр, в которых забил 7 мячей. С петербургской командой он трижды выигрывал чемпионат России, один раз побеждал в Кубке страны, и еще два раза завоевывал Суперкубок.