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«В связи с тяжелой семейной ситуацией». «Зенит» объявил об уходе украинского защитника Ракицкого

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Защитник Ярослав Ракицкий покидает «Зенит». Действие контракта 32-летнего украинца с клубом досрочно прекращено 2 марта, сообщает пресс-служба команды.

Фото: ФК «Зенит»
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«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. <…> Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», — говорится в заявлении.

Ярослав Ракцикий — уроженец Днепропетровской области Украины. Выступал за «Зенит» с 28 января 2019 года. В составе клуба он провел 108 игр, в которых забил 7 мячей. С петербургской командой он трижды выигрывал чемпионат России, один раз побеждал в Кубке страны, и еще два раза завоевывал Суперкубок.

Напомним, ранее Ракицкий высказался по поводу боевых действий на Украине, опубликовав в своем Instagram антивоенный пост. «Я — украинец! Украине Мир! Стоп войне!» — написал футболист.

Фото: ФК «Зенит»

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Комментарии (4)

bluxer
Остаточнэ прощевай.
vic_5e4cd1938d1a8
А мог бы Донбас и Луганск поддержать ...
Neonoff
Спасибо Ярик!
Ты был честен с нами, мы с тобой.
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