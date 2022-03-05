Украинский футболист о Тимощуке из «Зенита»: «Он больше не легенда украинского футбола»

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о своем соотечественнике Анатолии Тимощуке, который работает тренером в петербургском «Зените». В эфире на YouTube-канале «Канал Футбол 1/2/3» Малиновский заявил, что не понимает молчания Тимощука.



«То, что ребята покинули российские клубы, — это правильно. По поводу Тимощука — это странно. Я не могу объяснить его позицию. Мое мнение: то, что молчит, — это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить. Но то, что он больше не легенда украинского футбола, — это 100%», — заявил Малиновский.

