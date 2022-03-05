FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Украинский футболист о Тимощуке из «Зенита»: «Он больше не легенда украинского футбола»

11
Печать

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о своем соотечественнике Анатолии Тимощуке, который работает тренером в петербургском «Зените». В эфире на YouTube-канале «Канал Футбол 1/2/3» Малиновский заявил, что не понимает молчания Тимощука.

«То, что ребята покинули российские клубы, — это правильно. По поводу Тимощука — это странно. Я не могу объяснить его позицию. Мое мнение: то, что молчит, — это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить. Но то, что он больше не легенда украинского футбола, — это 100%», — заявил Малиновский.

Ранее другой украинец из «Зенита» — защитник Ярослав Ракицкий покинул петербургский клуб «в связи с тяжелой семейной ситуацией».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

260563251
Видимо, Толя просто умнее некоторых.
Vasileostrovets
Тимощук - обладатель Кубка УЕФА в составе Зенита и чемпион Германии в составе Баварии. А чего добился этот Малиновский? Ему ли говорить о том, кто легенда?
Caliform
Мы не знаем как жизнь повернется. Может Тимощук будет министром спорта Федеративной республики Украины.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний