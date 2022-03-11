McDonald's официально объявил, когда закроет свои рестораны

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила дату закрытия своих заведений в России. Работу планируется приостановить 14 марта, сообщили в компании.



«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания «Макдоналдс» с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — говорится в заявлении пресс-службы McDonald's. При этом уточняется, что офис компании в РФ продолжит работать в привычном режиме.

О намерении McDonald’s приостановить работу стало известно 8 марта, но официально точную дату не называли. При этом в компании уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам сотрудников в России. По данным Washington Post, компания может понести серьезные финансовые потери из-за закрытия в России — рынок РФ и Украины приносил около 9 % годового дохода.