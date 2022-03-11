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McDonald's официально объявил, когда закроет свои рестораны

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила дату закрытия своих заведений в России. Работу планируется приостановить 14 марта, сообщили в компании.

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания «Макдоналдс» с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — говорится в заявлении пресс-службы McDonald's. При этом уточняется, что офис компании в РФ продолжит работать в привычном режиме.

О намерении McDonald’s приостановить работу стало известно 8 марта, но официально точную дату не называли. При этом в компании уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам сотрудников в России. По данным Washington Post, компания может понести серьезные финансовые потери из-за закрытия в России — рынок РФ и Украины приносил около 9 % годового дохода.

Власти Москвы уже решили, что могут выделить 500 млн рублей на замещение сети. По некоторым данным, «Макдоналдс» и другие покидающие РФ компании в перспективе могут быть национализированы.

В России McDonald’s управляется несколькими юрлицами. До недавних пор они контролировались Восточно-Европейским подразделением корпорации, зарегистрированным в Нидерландах, однако в середине февраля 2022 года перешли под контроль головной компании холдинга в США. Гендиректор ООО «Макдоналдс» и ООО «Москва Макдоналдс» Олег Пароев был назначен на эту должность лишь 2 марта 2022 года. Совокупная выручка этих двух компаний, по данным последней отчетности, превысила 76 млрд рублей. Чистая прибыль — 4,5 млрд рублей. В прошлом году акционеры компании получили из России около 1,3 млрд рублей дивидендов.

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Комментарии (36)

Гриб
Главное что Мерлен не уходит, а на эту вредную столовку лично мне накакать и растереть, здоровее будем
VKuser199962806
Вот про туалет согласен. Очень удобно было .Особенно в зарубежных поездках. Но есть там конечно это дно.
AP-SPb
Жалко, конечно. Очень удобные туалеты были. Более или менее чистые, на проходных местах и с большими яркими вывесками.
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