«ВКонтакте» хвастается рекордами: более 1,75 млрд просмотров видео в сутки

Соцсеть «ВКонтакте» в последние две недели фиксирует, что пользователи стали активнее общаться, добавлять новых друзей, смотреть новости и видео. Ежедневная аудитория выросла на 300 тысяч человек.
«Резкий рост показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео ВКонтакте, в 2 раза — загрузок коротких вертикальных видео в Клипах. 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки», – заявили 10 марта в пресс-службе VK.
Также там рассказали о «крупнейшей в истории» программе поддержки авторов, которые будут получать 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать около 600 млн рублей.
С 4 марта в России начали блокировать Twitter, в этот же день Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook. TikTok ограничил российским блогерам возможность публикации нового контента из-за закона о «фейках». А 10 марта YouTube заявил, что полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей.