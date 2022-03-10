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«ВКонтакте» хвастается рекордами: более 1,75 млрд просмотров видео в сутки

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Соцсеть «ВКонтакте» в последние две недели фиксирует, что пользователи стали активнее общаться, добавлять новых друзей, смотреть новости и видео. Ежедневная аудитория выросла на 300 тысяч человек.

«Резкий рост показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео ВКонтакте, в 2 раза — загрузок коротких вертикальных видео в Клипах. 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки», – заявили 10 марта в пресс-службе VK.

Также там рассказали о «крупнейшей в истории» программе поддержки авторов, которые будут получать 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать около 600 млн рублей.

С 4 марта в России начали блокировать Twitter, в этот же день Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook. TikTok ограничил российским блогерам возможность публикации нового контента из-за закона о «фейках». А 10 марта YouTube заявил, что полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей.

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Комментарии (7)

Kit.
А что за видео, интересно? Виды с Байрактаров?
zlopopik
И не только ВК, еще множество других компаний в различных отраслях сейчас почувствуют живительную силу санкций. 😊 Скажем дружно спасибо всем иностранцам, без боя отдавшим поляну русским ребятам.
07A
Ну и в новые гамбургерные скоро будут очереди. Большинство из тех кто уехал скоро вернутся, потратив свои 10-50 тыс. евро. Кому они нужны, кроме матушки России и добродушных земляков, прощающих временную слабость.
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