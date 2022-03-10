Одиссея стиралки и холодильник Шредингера : Почему до покупателей не доходят интернет-заказы на сотни тысяч рублей

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Чтобы хоть как-то спасти стремительно теряющие вес сбережения, россияне бросились вкладываться в бытовую технику. Холодильники и стиральные машины успевают прибавить в цене за считанные минуты, пока создается интернет-заказ. Но даже если получилось покупку оформить и оплатить, не факт, что вы ее когда-нибудь увидите. Ведь за те несколько дней, что техника едет к вам, она существенно дорожает. И, кажется, начинает что-то о себе воображать: меняет маршрут и исчезает с радаров. Служба доставки безмолвствует. Покупатели пишут письма в Роспотребнадзор, УФАС и даже в отделы полиции.



Стиральная машинка, которую петербурженка заказала в DNS для пожилых родителей, уже неделю колесит по малым российским городам с ласковыми названиями. И дорожает с каждым днем. В службе поддержки ретейлера не успевают отследить перемещения шустрого аппарата и даже не могут с уверенностью сказать, есть он или нет. Покупательнице предлагают вернуть уплаченные за стиралку-путешественницу деньги. Но беда в том, что сегодня на них уже ничего такого не купишь. И этот случай — не единичный.

Обо всем по порядку.

После известных событий 24 февраля в Петербурге, да и в целом в стране, начался, как теперь говорят в службах поддержки крупных ретейлеров, «ажиотажный спрос на бытовую технику». Сеть DNS, у которой мгновенно «лег» сайт, сориентировалась одной из первых и подняла ценник на 30%. Те, кто успел оформить и оплатить свои заказы до начала исторических событий, возрадовались — мол, вовремя успели. А потом начались аномалии.

Петербурженка Наталья за последние пару недель сделала в общей сложности три заказа бытовой техники в DNS в разные города — для себя и для пожилых родственников. «В первых числах марта я заказала посудомойку в Петербург. И ее доставили без проблем. А 4 марта заказала в Москву холодильник и стиральную машину, - говорит она. - При оформлении доставка была назначена на 6 марта. Потом без объяснения причин дату перенесли на 6 марта. Еще через день на 10 марта. Теперь обещают привезти 14 марта, и я не знаю, что думать. В службе поддержки это никак это не комментируют. На горячую линию звонишь - они не знают, что делать, соединяют с отделом доставки. Но поговорить с этим отделом не удается: после длительного ожидания на линии звонок просто сбрасывается. И я не одна такая».



Тем временем каждая единица техники, заказанная Натальей, подорожала на 20 тысяч рублей. Согласно данным на сайте, этот товар есть в наличии — уже по новому ценнику.

Но самые интересные приключения прямо сейчас переживает третий заказ Натальи. 24 февраля она купила в DNS стиральную машину LG c cушилкой (цена «до» - 27 тысяч, но Наталья заказала уже после скачка цен, за 47) и оформила доставку в город Сосновка Кировской области, для родных. «Из магазина позвонили, подтвердили заказ, доставку назначили на 1 марта, - говорит Наталья. - Потом позвонили снова: выяснилось, что магазин DNS в Сосновке больше не работает. А в сети узнали об этом, только когда приняли мой заказ в работу».

Договорились об альтернативе. В 20 минутах от Сосновки есть город Вятские поляны. Там искомая стиральная машина была в наличии. Наталья уже была готова сама лично ехать в Кировскую область, чтобы ее забрать. Но тут выяснилось, что фактически машинка так и стоит в филиале в Сосновке, том самом, который закрылся. В DNS предложили такую схему: они привезут стиралку из Сосновки в магазин в Вятские Поляны, а из Вятских Полян обратно в Сосновку, чтобы выдать адресату. Потом начался баскетбол с датой доставки. Перенесли буквально с пятого на десятое, а с десятого — на четырнадцатое марта. В довершение абсурда выяснилось, что машинка уехала вместо Вятских Полян в город Кизнер. Что она планировала там делать, не известно, но в пути успела подорожать на 5 тысяч. От Кизнера до Сосновки — час езды, но машинка будет добираться пять суток. Как объяснили в магазине, аппарату придется сделать несколько остановок на складах. Вероятно, чтобы повидать родственников и попрощаться с товарками.



«По телефону мне настойчиво рекомендовали отменить заказ, - говорит Наталья — И оформить заново, уже по новой цене. Я попросила сделать скидку, чтобы оплатить машинку по той стоимости, по которой сделала первоначальный заказ. Это же не моя вина, что ее теперь катают по всей России. В скидке мне отказали. С 47 тысяч машинка уже подорожала до 67. В последнее время говорю об этой машинке с одним и тем же оператором. Он ведет это дело. Хотелось бы получить эту технику, потому иначе наши старики останутся с ведрами вместо стиральной машины».

Не застрахованы от приключений и те, кто успел закупиться заранее. Петербурженка Александра заказала и оплатила в DNS встраиваемой техники на 105 тысяч рублей еще 13 февраля: посудомойку, варочную панель, вытяжку и духовой шкаф. Именно под эту технику была заказана кухня. Доставку назначили на 19 февраля. «В день доставки мне позвонили и сказали, что один из товаров оказался с царапиной, - говорит Александра. - И с 19 февраля мне пудрят мозг. Говорят: «Мы отдали заказ курьеру». Я целый день сижу дома, жду. Курьер не приезжает. В службе поддержки это не комментируют никак, но на другой день опять говорят, что «отдали курьеру». В конце концов я пришла в их розничный магазин. Там посмотрели базу и сказали, что «все снято с резерва и продано». То есть, купленной мной техники на складах уже нет, тем более по той цене, по какой я заказывала. Я написала жалобы в Роспотребнадзор и УФАС». Жить дальше с пустой кухней было невозможно, и Александра, потратив немало времени на поиски аналогов, заказала и выкупила в других местах встраиваемые агрегаты других марок. «Заказ вышел на 50 тысяч дороже, а в качестве потерял», - говорит женщина.



Петербурженка Карина после своих мытарств пожаловалась на DNS не только в Роспотребнадзор и УФАС, но и в 52 отдел полиции, куда принесла заявление в праздничный день 8 марта. 22 февраля она оформила заказ на встраиваемый холодильник Gorenie NRKI418P1 в магазине на Комендантском проспекте. Тогда еще, как говорится, ничто не предвещало, и технику можно было заказать с оплатой при получении. Но потом началось то, что началось, и 26 февраля Карина внесла полную предоплату: 43 389 рублей. Доставку назначили на 6 марта. А 6 марта без предупреждения перенесли на 12-е. «По информации, полученной в устном порядке от работников магазина, а также сведений, полученных из контактного центра, удалось установить, что исполнять договор купли-продажи DNS не планирует в связи с возможностью реализовать товар сейчас по увеличенной цене, а в своей внутренней базе мой заказ аннулирован несколько дней назад, несмотря на заключение договора розничной купли-продажи товара, произведения полной оплаты товара, - говорится в жалобе, которую Карина направила в Роспотребнадзор. - Мне было предложено отказаться от договора, оформить возврат и купить иной товар с аналогичными характеристиками, озвученная цена была более 140 000 (сто сорок тысяч) рублей, то есть в три раза дороже изначальной стоимости».



Между тем еще 25 февраля ФАС запросила информацию об обоснованности повышения цен в торговых сетях DNS и «ТЕХНОПАРК», а директору DNS Дмитрию Алексееву выдали предостережение по этому поводу. Роскачество предупреждает о росте числа фейковых сайтов, на которых предлагается оформить заказ на технику по старым ценам или с необычайно большой скидкой. Потребительский ажиотаж, безусловно, порождает бурю в стакане воды.

«Такого быть не может! У нас нет никаких проблем с выполнением заказов, - так прокомментировал «Фонтанке» ситуацию с заказами-потеряшками директор DNS Дмитрий Алексеев. - У нас тысячи покупателей, какие-то накладки возможны. Но системных проблем быть не может. Цены на оформленные заказы мы, естественно, не меняли». Алексеев подчеркнул, что с каждым случаем надо разбираться конкретно. Получив информацию по номерам заказов читателей, которые обратились в редакцию «Фонтанки» со своими историями, взял паузу на выяснение обстоятельств и дальнейшие комментарии.

«С ситуациями разобрались и свяжутся с клиентами, - лаконично сообщил Алексеев на следующий день. - Сейчас напряжённое время и клиентов очень много. К сожалению, накладки случаются, мы работаем над этим».



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

