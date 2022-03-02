Роскачество: Будьте осторожны! Резко выросло число фейковых сайтов с дешёвой техникой

Роскачество фиксирует резкий рост числа мошеннических сайтов, где предлагается техника со скидкой или по старым ценам. Они часто максимально похожи на реальные сайты, ссылки на них рассылают в соцсетях, мессенджерах, по e-mail с обещаниями суперскидок. Переходить по таким ссылкам небезопасно. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Роскачества.
«В поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в «хвост» из-за рекламы легальных ретейлеров», — отмечается в сообщении.
Центр цифровой экспертизы Роскачества даёт несколько советов покупателям:
- Ищите товары сами на официальных сайтах магазинов. Сравнивайте цены у разных продавцов и не покупайте там, где необычно дёшево.
- Не поддавайтесь на манипуляции, воздействующие на эмоции и отключающие логику: таймеры оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек»
и т. п.Такими методами могут злоупотреблять и «честные» сайты, но это маркетинговая уловка.
- Перед покупкой проверяйте реквизиты интернет-магазина. У мошенников часто указаны реквизиты физического лица — электронный кошелёк или номер карты.
- Внимательно проверяйте написание сайта в адресной строке (иногда отличается доменная зона, например BU вместо RU) и дату создания сайта (можно использовать сервис WhoIs).
- Для онлайн-покупок заведите отдельную карту, желательно виртуальную, с небольшим объёмом средств или установите лимит на траты.
После того как 24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, а Запад начал вводить санкции, в магазинах возник ажиотажный спрос на технику. DNS сразу поднял цены до 30 %. По оценке экспертов, за неделю средний чек на технику вырос на