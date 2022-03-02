Роскачество: Будьте осторожны! Резко выросло число фейковых сайтов с дешёвой техникой

Роскачество фиксирует резкий рост числа мошеннических сайтов, где предлагается техника со скидкой или по старым ценам. Они часто максимально похожи на реальные сайты, ссылки на них рассылают в соцсетях, мессенджерах, по e-mail с обещаниями суперскидок. Переходить по таким ссылкам небезопасно. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Роскачества.



«В поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в «хвост» из-за рекламы легальных ретейлеров», — отмечается в сообщении.

