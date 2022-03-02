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Роскачество: Будьте осторожны! Резко выросло число фейковых сайтов с дешёвой техникой

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Роскачество фиксирует резкий рост числа мошеннических сайтов, где предлагается техника со скидкой или по старым ценам. Они часто максимально похожи на реальные сайты, ссылки на них рассылают в соцсетях, мессенджерах, по e-mail с обещаниями суперскидок. Переходить по таким ссылкам небезопасно. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Роскачества.

«В поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в «хвост» из-за рекламы легальных ретейлеров», — отмечается в сообщении.

Центр цифровой экспертизы Роскачества даёт несколько советов покупателям:

  • Ищите товары сами на официальных сайтах магазинов. Сравнивайте цены у разных продавцов и не покупайте там, где необычно дёшево.
  • Не поддавайтесь на манипуляции, воздействующие на эмоции и отключающие логику: таймеры оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и т. п. Такими методами могут злоупотреблять и «честные» сайты, но это маркетинговая уловка.
  • Перед покупкой проверяйте реквизиты интернет-магазина. У мошенников часто указаны реквизиты физического лица — электронный кошелёк или номер карты.
  • Внимательно проверяйте написание сайта в адресной строке (иногда отличается доменная зона, например BU вместо RU) и дату создания сайта (можно использовать сервис WhoIs).
  • Для онлайн-покупок заведите отдельную карту, желательно виртуальную, с небольшим объёмом средств или установите лимит на траты.

После того как 24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, а Запад начал вводить санкции, в магазинах возник ажиотажный спрос на технику. DNS сразу поднял цены до 30 %. По оценке экспертов, за неделю средний чек на технику вырос на 80 %.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Не знаю, чем занимается Роскачество, но понимаю, что о качестве чего бы то ни было, россиянам надо потихоньку забывать. Не по средствам, основной их массе, это понятие.
Инкогнито2021
Это что за дармоеды??? Роскачество
Alex000
В фейковой стране фейково выросло фейковое число фейковых сайтов с фейковой техникой.
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