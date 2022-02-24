Купи iPhone как в последний раз. Кто виноват в ажиотажном спросе на «яблоки» в Петербурге

Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» не берется судить, будет ли сподручно топить новеньким айфоном печь или менять его на продукты питания. Но 24 февраля охота на «яблоки», похоже, стала неплохим поводом отвлечься от стрессовой информационной повестки для множества петербуржцев. Корреспондент «Фонтанки» зашел в ближайший гипермаркет электроники полюбопытствовать — и новая экономическая реальность навалилась на него всей своей тяжестью.

Все началось с того, что утром 24 февраля все сайты магазинов электроники проснулись, а сайт DNS — нет. Весь день он выдавал ошибку 503, а время ожидания ответа оператора на линии составляло от 6 минут и выше. Поисковики тем временем услужливо подсовывали страждущим сайт-клон, который выглядит в точности как DNS, вот только название отличается на несколько букв. «Клон» показывает богатый ассортимент, соблазнительные цены, «принимает» заказы на адреса оригинальной сети и собирает денежку через сервис «Альфа-банка». Вот только куда эта денежка после оплаты улетит — неизвестно. В DNS ситуацию комментируют сдержанно: знаем, регулярно обращаемся по этому поводу в компетентные органы, больше ничем не можем помочь».



Корреспондент «Фонтанки», верный принципу «сперва пощупай — потом заплати», на эту уловку не попался. И из чистого любопытства потопал в ближайший офлайновый магазин DNS на Ленинском проспекте. Там к 15 часам дня iPhone 13 pro на 128 гб встроенной памяти, который еще утром стоил «соточку», вернее, 99 999 рублей, предлагали уже за 129 999. «...!» — громко подумал корреспондент, глядя на витрину. «Полностью с вами согласен, хотя и не имею права на рабочем месте выражать свои мысли столь же прямо, — вздохнул продавец-консультант, который только что показывал даме в вязаном берете «макбук». — Ценники сменились сегодня, около 13 часов дня». Вся витрина с «яблоками», действительно, пестрела желтыми ценниками с датой 24.02.2022. А ведь совсем недавно многие были уверены, что волшебный день календаря — это 22 февраля.

Попытка уточнить у службы поддержки магазина, что происходит, только добавила жару.

«На примере 11-го айфона могу сказать: он стоил 82 тысячи, а будет стоить 171», — сообщил по телефону оператор после томительного ожидания. Судя по голосу, сегодня на работе ему было нескучно. Сказать, насколько сильно подорожает все остальное, он не мог. «Тринадцатые в дефиците, поэтому они очень быстро растут, — пояснил оператор. — Вот 11-й есть на 128 гигабайт, красного цвета — за 71 тысячу. Если прямо сейчас возьмете по акции, то за 64 тысячи можно. А тринадцатый, если сможете заказать через сайт, к вам через неделю примерно приедет. Да, сайт лежит, так что я не знаю, как это сделать. Ценники у нас обычно меняются ночью, откуда взяли 13 дня, я не знаю. И ночью это делает автомат, а не человек».



В «М-видео» около 16 часов дня ценники были еще «мирные» и сайт работал. Но — относительно. Он позволил положить дефицитную тринадцатую «прошку» за 99 999 рублей в корзину, выбрать магазин, из которого ее можно забрать, но на опции оплаты мертвел. «Да, сейчас ажиотажный спрос на технику, поэтому сайт отменяет возможность онлайн-оплаты, — сказал по телефону молодой человек из ближайшего «М-видео». — Получить его можно сейчас только по предзаказу, если оплатить сейчас, приедет 8 марта. Если вы до нас сейчас дойдете, попробуем оформить заказ, но мы сами не уверены, что получится. Когда будут менять у нас цены, неизвестно, возможно, ночью, и дальше — каждый день. Зато в наличии есть розовый «одиннадцатый», приходите, вдруг подойдет».

Сайт «Билайн», который до сегодняшнего дня исправно и бесконтактно торговал техникой, тоже внезапно закапризничал. Вот она, «прошка», в наличии и в корзинку послушно упала. А при попытке завершить заказ сайт выдает лукавую фразу: «Извините, товара нет в наличии. Похоже, кто-то только что купил последний».



Конечно, если не паниковать и чуть-чуть переплатить, все не так плохо (по крайней мере, было). «Озон» берется доставить дефицитную тринадцатую «прошку» на 128 гигабайт за 118 747 рублей в течение часа. iPort оставался глух к вашим стенаниям, если ломиться напрямую через сайт, но через сервис «Яндекс.Маркет» в 16 часов дня принял заказ на эту же «прошку» с доставкой курьером на следующий день — за 109 990 рублей. К 19:30 и эта лазейка схлопнулась и под изображением флагманской модели появилась надпись «Нет в продаже». На сайте «М-видео» к этому времени пропали из продажи все одиннадцатые и двенадцатые «прошки», а тринадцатая, хотя и присутствует на сайте, при попытке заказать ее и оплатить становится «недоступна для продажи».

Если кому-то деньги жгут ляжку, то добывать айфон придется ногами. И в процессе не выеживаться, а брать, что дают. «iPhone 13 pro закончился, сегодня данная модель пользуется очень большим спросом, — сказала оператор справочной службы «Билайн». — Предзаказ сейчас не оформляется. К заказу доступны только «про максы» и только на 1 терабайт остались. Есть на 128 гигабайт за 90 890 рублей, двенадцатая «прошка». Лучше зарезервировать на сайте, потому что, пока вы доедете до офиса, его могут купить. Под заказ даже с московского склада ничего доставить не можем, все разобрали. Примерно после 13 часов ажиотаж на «айфоны» прошел. Сразу после новостей о том, что у какой-то сети весь день не работает сайт, а в магазинах меняют ценники».



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

