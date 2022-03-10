Мороз вернул конькобежцев на лед Фонтанки

С установлением в городе морозной погоды петербуржцы вернулись к некоторым зимним забавам. Кто-то, например, достал коньки и устроил себе бесплатный каток на речке.

«Конькобежца» днем 10 марта заметил корреспондент «Фонтанки» на льду реки Фонтанки. Мужчина наслаждался катанием в гордом одиночестве, без риска столкнуться с другими людьми, как бывает на катке. Правда, стоит ли это опасности провалиться под лед, уже другой вопрос.