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Мороз вернул конькобежцев на лед Фонтанки

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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С установлением в городе морозной погоды петербуржцы вернулись к некоторым зимним забавам. Кто-то, например, достал коньки и устроил себе бесплатный каток на речке.

«Конькобежца» днем 10 марта заметил корреспондент «Фонтанки» на льду реки Фонтанки. Мужчина наслаждался катанием в гордом одиночестве, без риска столкнуться с другими людьми, как бывает на катке. Правда, стоит ли это опасности провалиться под лед, уже другой вопрос.

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В конце февраля в Петербурге усилили контроль за безопасностью на городских водоемах: из-за перепадов температур выход на лед стал особенно опасен. За первые два месяца года в городе спасли на льду 10 человек и еще почти 1,5 тысячи вывезли с опасных ледовых участков. 28 февраля пару юных экстремалов, сплавлявшихся на льдине по реке Мурзинке заметили в Рыбацком.

Сегодня в Петербурге правит антициклон «Ной». Он сохраняет в регионе относительно малооблачную и сухую погоду.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
класс! а почему без спасательного жилета?!)))))))))))
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