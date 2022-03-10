Мороз вернул конькобежцев на лед Фонтанки

С установлением в городе морозной погоды петербуржцы вернулись к некоторым зимним забавам. Кто-то, например, достал коньки и устроил себе бесплатный каток на речке.
«Конькобежца» днем 10 марта заметил корреспондент «Фонтанки» на льду реки Фонтанки. Мужчина наслаждался катанием в гордом одиночестве, без риска столкнуться с другими людьми, как бывает на катке. Правда, стоит ли это опасности провалиться под лед, уже другой вопрос.
В конце февраля в Петербурге усилили контроль за безопасностью на городских водоемах: из-за перепадов температур выход на лед стал особенно опасен. За первые два месяца года в городе спасли на льду 10 человек и еще почти 1,5 тысячи вывезли с опасных ледовых участков. 28 февраля пару юных экстремалов, сплавлявшихся на льдине по реке Мурзинке заметили в Рыбацком.
Сегодня в Петербурге правит антициклон «Ной». Он сохраняет в регионе относительно малооблачную и сухую погоду.