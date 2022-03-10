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«Ной» сохраняет морозы и солнце. Утром в Петербурге минус 10

В Петербурге по-прежнему необычно холодно и при этом солнечно — благодаря антициклону. Но пик мороза, похоже, пройден.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 марта в городе будет малооблачно, без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 12–14 градусов, местами до минус 16, в 8 часов утра — почти минус 10. Днём воздух прогреется до 0 — минус 2.

«Яндекс» предупреждает, что сегодня будет самое холодное 10 марта за 15 лет наблюдений — с температурой минус 3 градуса. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 10 марта выдалось в 1963 году, минус 19 днём, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 8.

«Сегодня, 10 марта, метеорологические условия продолжит формировать обширный антициклон, названный немецкими метеорологами «Ной». Он сохранит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, и после ночных морозов температура воздуха повысится до слабых оттепелей», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В пятницу, по его словам, облака уплотнятся и усилится ветер, днём возможны небольшие осадки.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Игoрь
Скорее бы уже ливень, чтоб пыль смыло.
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