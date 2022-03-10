«Ной» сохраняет морозы и солнце. Утром в Петербурге минус 10

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 марта в городе будет малооблачно, без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 12–14 градусов, местами до минус 16, в 8 часов утра — почти минус 10. Днём воздух прогреется до 0 — минус 2.



«Яндекс» предупреждает, что сегодня будет самое холодное 10 марта за 15 лет наблюдений — с температурой минус 3 градуса. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 10 марта выдалось в 1963 году, минус 19 днём, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 8.

