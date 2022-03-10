Более сотни штрафов за невывоз мусора оспаривает в суде «Невский экологический оператор»

В системе арбитража последняя партия исков — около 40 — зарегистрирована накануне. До этого — 5 марта, а в целом разбирательства начались с конца февраля. В каждом отдельном случае сумма штрафа может составлять 5–10 тысяч рублей. «Фонтанке» в НЭО сообщили, что оспаривают не все постановления ГЖИ (сейчас их около 200), а лишь те, где явно не хватает доказательной базы, чтобы утверждать, что оператор оказывал услугу ненадлежащим образом.



Напомним, с 1 января в Петербурге заработал региональный оператор по обращению с отходами (НЭО), начались проблемы с вывозом мусора. Смольный и само предприятие признавали их и объясняли несколькими причинами: сбои планирования, новый подрядчик на севере города, запаркованные дворы. Коммунальный коллапс стал темой многочисленных публикаций, а также клипа Сергея Шнурова. Губернатор Беглов объяснял информационную кампанию недовольством влиятельных людей реформами.

