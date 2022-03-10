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Более сотни штрафов за невывоз мусора оспаривает в суде «Невский экологический оператор»

Региональный оператор Петербурга по обращению с отходами (НЭО) подал более сотни исков в городской арбитражный суд к горжилинспекции. Он оспаривает постановления о привлечении к административной ответственности.

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В системе арбитража последняя партия исков — около 40 — зарегистрирована накануне. До этого — 5 марта, а в целом разбирательства начались с конца февраля. В каждом отдельном случае сумма штрафа может составлять 5–10 тысяч рублей. «Фонтанке» в НЭО сообщили, что оспаривают не все постановления ГЖИ (сейчас их около 200), а лишь те, где явно не хватает доказательной базы, чтобы утверждать, что оператор оказывал услугу ненадлежащим образом.

Напомним, с 1 января в Петербурге заработал региональный оператор по обращению с отходами (НЭО), начались проблемы с вывозом мусора. Смольный и само предприятие признавали их и объясняли несколькими причинами: сбои планирования, новый подрядчик на севере города, запаркованные дворы. Коммунальный коллапс стал темой многочисленных публикаций, а также клипа Сергея Шнурова. Губернатор Беглов объяснял информационную кампанию недовольством влиятельных людей реформами.

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Комментарии (6)

allyouneedislove
может этот горе-оператор соизволит отвечать людям на письма, отправленные на его электронную почту?
тупо игнорирует людей - звонишь по телефону, говорят - пишите на сайте, пишешь - и тишина....
что они шифруются-то? там 1 человек что ли в офисе работает? =/
220379
Экономика похоже может не выдержать по одной из причин: наличие качественной коррупционной составляющей.
260982941
На адвокатов и прочих юридических представителей для отбивания штрафов в судах у них деньги есть, а на исполнение своих прямых обязанностей (в частности, на своевременный вывоз мусора) - не хватает?
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