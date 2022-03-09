По ночному Петербургу среди машин шныряла лиса

На проспекте Маршала Жукова заметили рыжую гостью — её сородичи в последнее время зачастили в Петербург. Кадры с бегающей в темноте лисой опубликовал 9 марта телеграм-канал «Мегаполис».
Животное ведет себя достаточно активно: бегает между припаркованными автомобилями, будто что-то высматривая. Как указал автор, лису увидели около дома 64.
Телеграм-канал «Мегаполис»
Петербуржцы нередко сообщают о встречах с лисами: «наглую» рыжую заметили в Царском Селе, другую охотницу увидели сотрудники петербургской подземки в Купчино.
В январе «Фонтанка» два дня подряд следила за влюбленными лисами, которые проводили свидания на льду Невы. Наше романтическое видео в «Инстаграме» нашло отклик у десятков тысяч пользователей. К сожалению, позже стало известно, что одна из лисиц, скорее всего, погибла под колесами автомобиля.