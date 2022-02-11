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Лиса-плутовка из Купчино поймала жертву рядом с электродепо «Южное»

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Сотрудники петербургского метрополитена подглядели лисий промысел, теперь видео убийства мыши гуляет по сети. Оно было снято на территории электродепо «Южное». Об этом 11 февраля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Видеозапись сделали сотрудники электродепо. Судя по ней, лисе удалось поймать что-то, а точнее кого-то, посредством ныряния мордочкой в снег. В пресс-службе метрополитена уверены, что жертвой лисы стала мышь-полевка.

Лисы в Петербурге не редкость, но главной историей этой зимы стали два влюбленных хищника, которых несколько дней видели на льду Невы. Романтическое видео «Фонтанки» в «Инстаграм» нашло отклик у десятков тысяч пользователей. Тем горше было от известия, что, скорее всего, одна из лисиц погибла под колесами автомобиля.

© Фонтанка.Ру

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