«Бегают наглые лисы». В Царском Селе заметили пушистую гостью

В Царском Селе по паркам бегают «наглые лисы». Об этом «Фонтанке» 21 февраля рассказал житель Пушкина, предоставив в качестве доказательства видео.
«На человека — ноль внимания. Кушать хочет», — лаконично пояснил очевидец.
Читатель «Фонтанки»
Судя по кадрам, человеческое присутствие лису действительно не очень заботит. Она деловито ходит по снегу между деревьев, что-то высматривая, а затем перебегает дорогу и замирает.
Ранее рыжую охотницу заметили сотрудники петербургской подземки в Купчино. В отличие от сегодняшней героини, она находит, чем поживиться — вероятно, на видео она ловит мышь.
Месяц назад «Фонтанка» два дня подряд следила за влюбленными лисами, которые проводили свидания на льду Невы. Наше романтическое видео в «Инстаграме» нашло отклик у десятков тысяч пользователей. К сожалению, позже стало известно, что одна из лисиц, скорее всего, погибла под колесами автомобиля.