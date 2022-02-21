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«Бегают наглые лисы». В Царском Селе заметили пушистую гостью

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В Царском Селе по паркам бегают «наглые лисы». Об этом «Фонтанке» 21 февраля рассказал житель Пушкина, предоставив в качестве доказательства видео.

«На человека — ноль внимания. Кушать хочет», — лаконично пояснил очевидец.

Читатель «Фонтанки»

Судя по кадрам, человеческое присутствие лису действительно не очень заботит. Она деловито ходит по снегу между деревьев, что-то высматривая, а затем перебегает дорогу и замирает.

Ранее рыжую охотницу заметили сотрудники петербургской подземки в Купчино. В отличие от сегодняшней героини, она находит, чем поживиться — вероятно, на видео она ловит мышь.

Месяц назад «Фонтанка» два дня подряд следила за влюбленными лисами, которые проводили свидания на льду Невы. Наше романтическое видео в «Инстаграме» нашло отклик у десятков тысяч пользователей. К сожалению, позже стало известно, что одна из лисиц, скорее всего, погибла под колесами автомобиля.

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Комментарии (5)

Alex000
Нематериальные северные пушистые лисы уже давно замечены на всей территории этой страны.
hal9000
"Лисица видит сыр...лисицу сыр пленил"..)
Игoрь
От такс ленобласти скрывается.
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