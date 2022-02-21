«Бегают наглые лисы». В Царском Селе заметили пушистую гостью

В Царском Селе по паркам бегают «наглые лисы». Об этом «Фонтанке» 21 февраля рассказал житель Пушкина, предоставив в качестве доказательства видео.

Судя по кадрам, человеческое присутствие лису действительно не очень заботит. Она деловито ходит по снегу между деревьев, что-то высматривая, а затем перебегает дорогу и замирает.



Ранее рыжую охотницу заметили сотрудники петербургской подземки в Купчино. В отличие от сегодняшней героини, она находит, чем поживиться — вероятно, на видео она ловит мышь.

