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По делу об убийстве девушки под Петербургом арестованы двое. Ещё один участник любовного треугольника остался свидетелем

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Суд заключил под стражу двух иностранцев, которым вменяют жестокую расправу над 20-летней девушкой во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 8 марта сообщает региональный Следственный комитет.

Арестованы 26-летний и 28-летний мигранты из Таджикистана, последний встречался с убитой. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, обоим предъявлено обвинение. Отец старшего из фигурантов в этом уголовном деле имеет статус свидетеля, пишет 47news. Синтетические наркотики, найденные у него при задержании, могут потянуть на отдельную статью.

Троих иностранцев задержали в Петербурге 6 марта. По версии следствия, мотивом убийства стала ревность: молодой человек узнал, что его девушка параллельно завела роман с его отцом. Бил прутом и издевался над подругой, согласно материалам дела, вместе с приятелем. Один из фигурантов показал, как наносил удары.

Тело женщины без глаз у деревни Мяглово в начале октября прошлого года нашли дети. У погибшей была сломана челюсть, на шее и запястьях — следы от верёвки.

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