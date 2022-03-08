По делу об убийстве девушки под Петербургом арестованы двое. Ещё один участник любовного треугольника остался свидетелем

Суд заключил под стражу двух иностранцев, которым вменяют жестокую расправу над 20-летней девушкой во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 8 марта сообщает региональный Следственный комитет.
Арестованы 26-летний и 28-летний мигранты из Таджикистана, последний встречался с убитой. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, обоим предъявлено обвинение. Отец старшего из фигурантов в этом уголовном деле имеет статус свидетеля, пишет 47news. Синтетические наркотики, найденные у него при задержании, могут потянуть на отдельную статью.
Троих иностранцев задержали в Петербурге 6 марта. По версии следствия, мотивом убийства стала ревность: молодой человек узнал, что его девушка параллельно завела роман с его отцом. Бил прутом и издевался над подругой, согласно материалам дела, вместе с приятелем. Один из фигурантов показал, как наносил удары.
Тело женщины без глаз у деревни Мяглово в начале октября прошлого года нашли дети. У погибшей была сломана челюсть, на шее и запястьях — следы от верёвки.