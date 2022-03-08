По делу об убийстве девушки под Петербургом арестованы двое. Ещё один участник любовного треугольника остался свидетелем

Суд заключил под стражу двух иностранцев, которым вменяют жестокую расправу над 20-летней девушкой во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 8 марта сообщает региональный Следственный комитет.



Арестованы 26-летний и 28-летний мигранты из Таджикистана, последний встречался с убитой. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, обоим предъявлено обвинение. Отец старшего из фигурантов в этом уголовном деле имеет статус свидетеля, пишет 47news. Синтетические наркотики, найденные у него при задержании, могут потянуть на отдельную статью.

