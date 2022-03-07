Один из задержанных показал, как забивали девушку в лесу под Петербургом

СКР показал, как на следственных действиях один из подозреваемых, рассказывал о жестоком убийстве 20-летней гражданки Таджикистана.
С помощью тонкого прута мужчина показывал, как наносились удары жертве, которая лежала связанной на земле. Короткое видео 7 марта распространила пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти.
пресс-служба ГСУ СК по Ленобласти
Девушка пропала 18 сентября прошлого года. Соседкам она сказала, что выйдет на несколько минут, чтобы забрать подарок для подруги. Камеры сняли, как она садилась в автомобиль. Её тело нашли в октябре в лесном массиве в районе деревни Мяглово. Перед смертью её избивали, и несколько раз выстрелили из травматического пистолета.
Как писала «Фонтанка», 6 марта по подозрению в убийстве были задержаны трое: отец, сын и друг сына. По версии следствия, мотивом жестокой расправы стал любовный треугольник.