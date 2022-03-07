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Один из задержанных показал, как забивали девушку в лесу под Петербургом

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СКР показал, как на следственных действиях один из подозреваемых, рассказывал о жестоком убийстве 20-летней гражданки Таджикистана.

С помощью тонкого прута мужчина показывал, как наносились удары жертве, которая лежала связанной на земле. Короткое видео 7 марта распространила пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти.

пресс-служба ГСУ СК по Ленобласти

Девушка пропала 18 сентября прошлого года. Соседкам она сказала, что выйдет на несколько минут, чтобы забрать подарок для подруги. Камеры сняли, как она садилась в автомобиль. Её тело нашли в октябре в лесном массиве в районе деревни Мяглово. Перед смертью её избивали, и несколько раз выстрелили из травматического пистолета.

Как писала «Фонтанка», 6 марта по подозрению в убийстве были задержаны трое: отец, сын и друг сына. По версии следствия, мотивом жестокой расправы стал любовный треугольник.

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