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Любовный треугольник стал причиной страшной смерти девушки под Петербургом. Её связали, били прутом и расстреливали

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Уголовный розыск задержал троих мигрантов по делу об убийстве 20-летней гражданки Таджикистана, чье тело нашли истерзанным в лесу рядом с деревней Мяглово в Ленобласти прошлой осенью.

Одного из них, 25-летнего гражданина Таджикистана, взяли накануне в аэропорту Пулково, сообщает 7 марта издание 47news. Второго — 27-летнего земляка — на стройке дома на улице Кантемировской в Петербурге. А его отца, 47-летнего приезжего из той же республики, — у дома на улице Пражской в Кудрово. Причем у него нашли пакетик с белым порошком, который направили на экспертизу.

По версии следствия, двое молодых людей 18 сентября увезли жертву от дома на аллее Поликарпова. Связали, вывезли в лес, там несколько часов издевались, били металлически прутом, засовывали в рот ствол травматического пистолета, а потом несколько раз из него выстрелили. Когда погибшую уже в октябре нашли гулявшие дети, то у девушки не было глазных яблок. Пока точно не известно, было ли это еще одним актом издевательств или же постарались птицы.

Предположительно, мотивом зверства стал любовный треугольник: девушка, которая встречалась с 27-летним мигрантов, якобы параллельно завела роман и с его отцом. Причем последний знал об убийстве, но в полицию не пошел

Все трое задержаны в рамках уголовного дела об убийстве.

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Комментарии (1)

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Появилось видео мертвых российских десантников, уничтоженных украинскими защитниками вчера в бою под Николаевом.
"Трупы российских десантников, уничтоженных в бою под Николаевом 6 марта. Остатки роты сбежали, бросив 6 боевых машин БМД-2, 1 бронетранспортёр БТР-Д, 4 самоходных орудия Нона-С. Видео снял народный депутат Роман Костенко, Народный Герой, который сражается в составе спецподразделения и лично участвует в контактных боях с российскими войсками", - сообщил Бутусов.
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