Любовный треугольник стал причиной страшной смерти девушки под Петербургом. Её связали, били прутом и расстреливали

Одного из них, 25-летнего гражданина Таджикистана, взяли накануне в аэропорту Пулково, сообщает 7 марта издание 47news . Второго — 27-летнего земляка — на стройке дома на улице Кантемировской в Петербурге. А его отца, 47-летнего приезжего из той же республики, — у дома на улице Пражской в Кудрово. Причем у него нашли пакетик с белым порошком, который направили на экспертизу.

Уголовный розыск задержал троих мигрантов по делу об убийстве 20-летней гражданки Таджикистана, чье тело нашли истерзанным в лесу рядом с деревней Мяглово в Ленобласти прошлой осенью.

По версии следствия, двое молодых людей 18 сентября увезли жертву от дома на аллее Поликарпова. Связали, вывезли в лес, там несколько часов издевались, били металлически прутом, засовывали в рот ствол травматического пистолета, а потом несколько раз из него выстрелили. Когда погибшую уже в октябре нашли гулявшие дети, то у девушки не было глазных яблок. Пока точно не известно, было ли это еще одним актом издевательств или же постарались птицы.



Предположительно, мотивом зверства стал любовный треугольник: девушка, которая встречалась с 27-летним мигрантов, якобы параллельно завела роман и с его отцом. Причем последний знал об убийстве, но в полицию не пошел



Все трое задержаны в рамках уголовного дела об убийстве.

