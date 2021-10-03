Две подружки вывели велосипедиста из Петербурга к обезображенному телу женщины под Всеволожском

Тело женщины со следами насильственной смерти нашли дети, гуляющие у деревни Мяглово во Всеволожском районе Ленинградской области. Полицейские погружены в картотеку пропавших лиц, одетых в красную куртку.



Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне около половины седьмого вечера всеволожскую полицию пригласил в лес 36-летний житель Петербурга. Он рассказал о мёртвой женщине, найденной во время велосипедной поездки в Мяглово.



Первыми на погибшую наткнулись две девочки. Подходить ближе они не решились, но предположили, что женщине плохо, и побежали за помощью. Встретившемуся велосипедисту подружки указали место.

