FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Две подружки вывели велосипедиста из Петербурга к обезображенному телу женщины под Всеволожском

9
Печать

Тело женщины со следами насильственной смерти нашли дети, гуляющие у деревни Мяглово во Всеволожском районе Ленинградской области. Полицейские погружены в картотеку пропавших лиц, одетых в красную куртку.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне около половины седьмого вечера всеволожскую полицию пригласил в лес 36-летний житель Петербурга. Он рассказал о мёртвой женщине, найденной во время велосипедной поездки в Мяглово.

Первыми на погибшую наткнулись две девочки. Подходить ближе они не решились, но предположили, что женщине плохо, и побежали за помощью. Встретившемуся велосипедисту подружки указали место.

Покойница в приметной красной куртке и такого же цвета футболке лежала примерно в трёх километрах от деревни. Следы, указывающие на насилие, были заметны при визуальном осмотре. Судя по отметинам на шее и запястьях, женщину душили и связывали. Также зафиксировано отсутствие глазных яблок и перелом челюсти.

Причину смерти установят судмедэксперты. Полиция выясняет личность, Следственный комитет проводит проверку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

AlBerkut
Глазных яблок нет, а руки-ноги на месте? И голова тоже вместе с туловищем? 🤔
Понаех, 146%, да ещё и не чтящий наших славных расчленинградских традиций...
265055770
Картотека лиц, одетых в куртку? Кто же куртку на лице носит?
IgorSergeevich
Чёрный сентябрь какой-то… что не день, то убийство!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний