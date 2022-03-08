Зеленый 13-й, SE и компьютер нового типа. Apple провел презентацию новинок

Буквально через час после того, как президент США Джо Байден 8 марта в своем обращении упомянул Apple среди компаний, по доброй воле приостановивших ведение бизнеса в России, технологический гигант разблокировал презентацию своих новинок для пользователей из нашей страны.

На презентации новых продуктов самыми ожидаемыми были айфоны — 13 Pro и SE. Первый из них был призван впечатлить цветом — нежно зеленая новинка поступит в продажу в мире 18 марта. Второй, с аналогичным чипом А15, — будет выпущен аж в трех цветах. Оценивая качества этого айфона, производители подчеркнули, что он будет не просто быстрее — а зашкаливающе быстрее: если предыдущие модели «ускорялись» по отношению к предшественницам в 2–5 раз, то теперь операций в секунду стало больше в 26 раз. Цена этого гаджета будет начинаться от 429 долларов.

Еще одна новинка вечера — iPad Air: производитель пообещал адептам Apple скорость вдвое выше, чем у конкурентов того же ценового диапазона. Здесь цветов будет уже 5, а цена — от 599 долларов.



Компания также представила плюсы нового процессора М1 Ultra, который должен в 8 раз превзойти процессор М1 и при этом быть более энергоэффективным, а также экологичный компьютер нового типа Mac Studio, который особенно порадует профессиональных музыкантов, и монитор. Оба продукта выйдут 18 марта. Первый — в зависимости от чипа — стоит либо почти 2 тысячи долларов, либо почти 4. Монитор — почти 1,6.

