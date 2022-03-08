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Россияне не увидят презентацию Apple: «Владелец видео запретил просмотр»

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Вместо презентации новых продуктов компании Apple ее адепты в России, зайдя на YouTube-канал, 8 марта увидят только надпись на экране: «Видео недоступно. Владелец запретил его просмотр в вашей стране». Неудача ждет и тех, кто зайдет на официальный сайт корпорации — в то время как на его американской версии все прекрасно работает.

Как отмечает сайт Ferra.ru, на шоу планируют показать новый Mac mini, а также новинку 2022 года — iPhone SE.

Некоторые ресурсы в связи с ограничениями уже запланировали проведение текстовых трансляций с иллюстрациями в 19.00 по московскому времени.

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Комментарии (1)

zlopopik
Как так?! Новые стеклянные бусы туземцам не покажут даже издалека?
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