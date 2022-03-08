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Полицейские проредили женскую колонну, устроившую мирный променад вдоль Гостиного двора

Под два десятка человек уехали в автозаках из центра Петербурга 8 марта. Это примерно каждый третий, организовавшийся на мирный променад от станции метро «Гостиный двор» до Думской и обратно.

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Первыми под руки полицейские взяли двух мужчин, которые в два часа дня встали с плакатами у выхода из метро, сообщил фотограф «Фонтанки». Их место заняли женщины с тюльпанами. Сотрудники правопорядка наблюдали, предупреждали о коронавирусных ограничениях и поначалу ничего не предпринимали.

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Больше внимания петербурженки получали от объявившейся компании, которая настырно пыталась осчастливить горожанок цветами и коробками конфет, при этом снимая процесс на видео. От подарков отказывались сначала вежливо, потом не очень. Одна из девушек в ответ на очередное предложение заняла руки плакатом и была избавлена от нежелательного внимания полицейскими, которые увели её в автозак.

У Гостиного двора активистки надолго не остановились. Сформировавшись в колонну, около пятидесяти человек направились к Думской. Там проход перегородили правоохранители и задержали ещё двоих.

Попытка развернуться не увенчалась успехом. Колонну «разбили», часть направилась обратно к Гостиному двору, но какой-либо массовости уже не было.

По подсчётам «Фонтанки», в автозаках оказалось около двадцати человек. Мужчин — как с плакатами, так и без — задерживали активнее. Спасти одного из них пыталась женщина, в результате в спецтранспорт забрали и её.

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«ОВД-инфо»* (признано СМИ-иноагентом в РФ) пишет о 19 задержанных. «Тихие» протесты женщин в связи с ситуацией на Украине проходят 8 марта и в других городах. Всего, по последним данным издания, задержаны 85 человек, а по итогам всех акций, которые продолжаются с 24 февраля, — без малого 11 тысяч.

6 марта в Петербурге прошли одиннадцатые по счёту выступления за мир. Итогом четырёхчасовых гуляний стала почти тысяча дел об административных правонарушениях, которые поступили в районные суды города.

К полуночи 8 марта в 22 райсудах одолели 857 материалов. Двадцать дел прекращено, 13 протоколов вернули полиции. Чаще всего активистов наказывали штрафом — таких решений 566. Арестов вдвое меньше. Среди материалов — законодательная новинка о дискредитации ВС РФ.

* «ОВД-инфо» внесён Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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Комментарии (34)

Аrenales
Бедная булгаковская Маргарита,бредущая со своим букетом по московским улицам ...Недалеко бы она ушла в сегодняшних реалиях...
s1969
прям юморит автор, а не смешно...!
Блейк
Ну что я могу сказать. Поменяйте методичку. Не работает. Думали если женщины не будут в белом, мы тут ничего не поймём, кто руководит всем этим? Всем задержанным в принудительном порядке показывать кадры с Донбасса, детские могилы и детишек раненых. И пока не поймут, не выпускать. Показывать зверства националистов там. Пусть прочувствуют. Поймите, вы все. Обратной дороги уже не будет. Вы думаете, что Путин сыграет заднюю и извинится, вернёт Крым, Донбасс, выплатит дохрена денег и что все скажут: Ну, молодец, Володя, мы тебя прощаем. Открываем тебе все рынки, снимем все санкции и всё станет как прежде. Вы так себе это представляете? Они сразу набросятся на нашу страну как шакалы и больше России не будет. Задней не будет. Кому не по пути уезжайте сразу. Предупреждаю сразу. Россия и Китай будут самыми тихими заводями во всём мире. Запад ждёт жутчайший кризис и это факт. Вы ждали конец доллара? Осталось недолго. Запад- всё. Смиритесь и поймите очевидное.
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