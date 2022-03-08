Полицейские проредили женскую колонну, устроившую мирный променад вдоль Гостиного двора

Первыми под руки полицейские взяли двух мужчин, которые в два часа дня встали с плакатами у выхода из метро, сообщил фотограф «Фонтанки». Их место заняли женщины с тюльпанами. Сотрудники правопорядка наблюдали, предупреждали о коронавирусных ограничениях и поначалу ничего не предпринимали.

Больше внимания петербурженки получали от объявившейся компании, которая настырно пыталась осчастливить горожанок цветами и коробками конфет, при этом снимая процесс на видео. От подарков отказывались сначала вежливо, потом не очень. Одна из девушек в ответ на очередное предложение заняла руки плакатом и была избавлена от нежелательного внимания полицейскими, которые увели её в автозак.

У Гостиного двора активистки надолго не остановились. Сформировавшись в колонну, около пятидесяти человек направились к Думской. Там проход перегородили правоохранители и задержали ещё двоих.



Попытка развернуться не увенчалась успехом. Колонну «разбили», часть направилась обратно к Гостиному двору, но какой-либо массовости уже не было.



По подсчётам «Фонтанки», в автозаках оказалось около двадцати человек. Мужчин — как с плакатами, так и без — задерживали активнее. Спасти одного из них пыталась женщина, в результате в спецтранспорт забрали и её.

