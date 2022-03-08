Полицейские проредили женскую колонну, устроившую мирный променад вдоль Гостиного двора

Первыми под руки полицейские взяли двух мужчин, которые в два часа дня встали с плакатами у выхода из метро, сообщил фотограф «Фонтанки». Их место заняли женщины с тюльпанами. Сотрудники правопорядка наблюдали, предупреждали о коронавирусных ограничениях и поначалу ничего не предпринимали.
Больше внимания петербурженки получали от объявившейся компании, которая настырно пыталась осчастливить горожанок цветами и коробками конфет, при этом снимая процесс на видео. От подарков отказывались сначала вежливо, потом не очень. Одна из девушек в ответ на очередное предложение заняла руки плакатом и была избавлена от нежелательного внимания полицейскими, которые увели её в автозак.
У Гостиного двора активистки надолго не остановились. Сформировавшись в колонну, около пятидесяти человек направились к Думской. Там проход перегородили правоохранители и задержали ещё двоих.
Попытка развернуться не увенчалась успехом. Колонну «разбили», часть направилась обратно к Гостиному двору, но какой-либо массовости уже не было.
По подсчётам «Фонтанки», в автозаках оказалось около двадцати человек. Мужчин — как с плакатами, так и без — задерживали активнее. Спасти одного из них пыталась женщина, в результате в спецтранспорт забрали и её.
«ОВД-инфо»* (признано СМИ-иноагентом в РФ) пишет о 19 задержанных. «Тихие» протесты женщин в связи с ситуацией на Украине проходят 8 марта и в других городах. Всего, по последним данным издания, задержаны 85 человек, а по итогам всех акций, которые продолжаются с 24 февраля, — без малого 11 тысяч.
6 марта в Петербурге прошли одиннадцатые по счёту выступления за мир. Итогом четырёхчасовых гуляний стала почти тысяча дел об административных правонарушениях, которые поступили в районные суды города.
К полуночи 8 марта в 22 райсудах одолели 857 материалов. Двадцать дел прекращено, 13 протоколов вернули полиции. Чаще всего активистов наказывали штрафом — таких решений 566. Арестов вдвое меньше. Среди материалов — законодательная новинка о дискредитации ВС РФ.
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