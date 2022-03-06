«Миру мир». Как прошел мирный променад в Петербурге

Центр Петербурга был заставлен уборочной техникой. Петербуржцы шутили, что не видели столько коммунальных машин даже в дни сильных снегопадов.
Поделиться
У Гостиного двора в это время выстраивались автозаки. На фоне играл оркестр МВД.
Поделиться
Не исключено, что среди задержанных оказывались и случайные прохожие. Некоторые задержанные говорили, что просто проходили мимо, но им не верили.
Поделиться
Метро Гостиный двор закрыли на вход, перегородили подземный переход через проспект. Тогда скопление образовалось на противоположной стороне Невского.
Поменял дислокацию и ОМОН.
Поделиться
За первый час возле Гостиного двора задержали около сотни человек.
Поделиться
В автозаки уводили и молодых, и пожилых.
Поделиться
Несколькими группами протестующие двинулись в сторону Исаакиевской площади.
Поделиться
По дороге их периодически догоняли полицейские, и толпа кидалась врассыпную.
Поделиться
Здание Законодательного собрания, тем временем, взяли под усиленную охрану. Оказалось, зря: эта локация никого не заинтересовала.
Поделиться
До Александровского сада дошли несколько сотен человек.
Поделиться
Но уже через несколько минут скандировавших лозунги участников акции вытеснили из сада.
Поделиться
Разъехавшихся в разные стороны задерживали, порой — не в очень приятных позах.
Поделиться
Убегали от полиции у фонтана напротив Адмиралтейства, потом вернулись на Невский проспект.
Поделиться
В переулке Пирогова попытались отбить своего. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского.
Поделиться
У Дворцовой площади задержали молодого человека. В руках у него была хлопушка с конфетти. Перед задержанием он успел дёрнуть за верёвочку.
Поделиться
С Невского толпа свернула на канал Грибоедова. Там была мирная жизнь.
Поделиться
Другие ушли на набережную Фонтанки. Их ждала полиция. У моста Белинского взяли в кольцо.
Пришлось идти по тонкому льду.
Поделиться
В кольцо на Фонтанке попали под 70 человек. Задержали всех. Понадобилось три автобуса.
Поделиться
6 марта в Петербурге задержали от 750 (данные МВД) до 1185 (данные правозащитников) человек.
С начала протестов 24 февраля в Петербурге, по данным правозащитников, было задержано почти 4 тысячи человек.
Поделиться
Ксения Клочкова, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»