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«Миру мир». Как прошел мирный променад в Петербурге

В Петербурге 6 марта прошло одиннадцатые по счету выступления за мир. География акции не ограничилась одним Гостиным двором — горожане более 4 часов гуляли по городу. Почти для 1,2 тысячи человек прогулка закончилась задержанием.

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Центр Петербурга был заставлен уборочной техникой. Петербуржцы шутили, что не видели столько коммунальных машин даже в дни сильных снегопадов.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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У Гостиного двора в это время выстраивались автозаки. На фоне играл оркестр МВД.
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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Не исключено, что среди задержанных оказывались и случайные прохожие. Некоторые задержанные говорили, что просто проходили мимо, но им не верили.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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Метро Гостиный двор закрыли на вход, перегородили подземный переход через проспект. Тогда скопление образовалось на противоположной стороне Невского.
Поменял дислокацию и ОМОН.
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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За первый час возле Гостиного двора задержали около сотни человек.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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В автозаки уводили и молодых, и пожилых.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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Несколькими группами протестующие двинулись в сторону Исаакиевской площади.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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По дороге их периодически догоняли полицейские, и толпа кидалась врассыпную.
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Здание Законодательного собрания, тем временем, взяли под усиленную охрану. Оказалось, зря: эта локация никого не заинтересовала.
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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До Александровского сада дошли несколько сотен человек.
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
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Но уже через несколько минут скандировавших лозунги участников акции вытеснили из сада.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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Разъехавшихся в разные стороны задерживали, порой — не в очень приятных позах.
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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Убегали от полиции у фонтана напротив Адмиралтейства, потом вернулись на Невский проспект.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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В переулке Пирогова попытались отбить своего. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского.
Фото: Кадр из видео
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У Дворцовой площади задержали молодого человека. В руках у него была хлопушка с конфетти. Перед задержанием он успел дёрнуть за верёвочку.
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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С Невского толпа свернула на канал Грибоедова. Там была мирная жизнь.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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Другие ушли на набережную Фонтанки. Их ждала полиция. У моста Белинского взяли в кольцо.
Пришлось идти по тонкому льду.
Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»
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В кольцо на Фонтанке попали под 70 человек. Задержали всех. Понадобилось три автобуса.
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
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6 марта в Петербурге задержали от 750 (данные МВД) до 1185 (данные правозащитников) человек.
С начала протестов 24 февраля в Петербурге, по данным правозащитников, было задержано почти 4 тысячи человек.
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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Ксения Клочкова, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Фото: Кадр из видео
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (33)

AndrewBarsik
Сонм святых великомучеников сегодня пополнился доброй тысячей человек, совершивших жертвенный подвиг во имя мира.
274466754
Надо для этих дебилов вводить обязательное прохождение платного курса по истории в спецшколах со сдачей экзамена, плюс исправительно-трудовые работы. За повторное правонарушение - уголовное наказание.
ahma
Ну что, всё зафиксировано, и жесткоe задержание тоже. Чтобы потом не было "мы просто исполнял приказ".
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