Суды Петербурга арестовали 269 человек после несанкционированной акции. Рассмотрели почти тысячу дел

В петербургские суды поступило 957 дел в отношении задержанных на прошедшей в городе 6 марта пацифистской акции. Из них рассмотрели 897.



Как сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов, 269 человек были арестованы, еще 566 раз выносились решения о штрафах, 26 горожан приговорили к обязательным работам. Еще 48 дел отложено, 13 возвращено, а 20 прекращено.



«Рекордсменом» оказался Выборгский райсуд, который рассмотрел 113 дел, там же больше всего арестов – 73. Меньше всего изучили в Куйбышевском и Кронштадтском – по 3.