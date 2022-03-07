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Суды Петербурга арестовали 269 человек после несанкционированной акции. Рассмотрели почти тысячу дел

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В петербургские суды поступило 957 дел в отношении задержанных на прошедшей в городе 6 марта пацифистской акции. Из них рассмотрели 897.

Как сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов, 269 человек были арестованы, еще 566 раз выносились решения о штрафах, 26 горожан приговорили к обязательным работам. Еще 48 дел отложено, 13 возвращено, а 20 прекращено.

«Рекордсменом» оказался Выборгский райсуд, который рассмотрел 113 дел, там же больше всего арестов – 73. Меньше всего изучили в Куйбышевском и Кронштадтском – по 3.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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Также в суды поступило шесть дел по новой статье 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии. Подробнее о ней читайте здесь.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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