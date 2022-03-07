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«ВКонтакте» вдвое нарастил просмотры и загрузку клипов

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Клипы «ВКонтакте» стали в два раза чаще просматривать и во столько же раз чаще публиковать. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба социальной сети.

«VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в клипах «ВКонтакте». Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — говорится в заявлении.

С 4 марта в России начали блокировать Twitter, в этот же день Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook. TikTok ограничил российским блогерам возможность публикации нового контента из-за закона о «фейках».

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Комментарии (4)

baddanZer
Пейсбук у ВК с самого начала конкретно сосал. Хотя ВК и считали клоном пейсбука.
261844081
В курсе про новый тренд на куртке красное сердечко у людей?
Уже несколько человек видела, интересно
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