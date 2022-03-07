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Альфа-банк отменил лимиты на снятие денег за рубежом и пообещал вернуть комиссию

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Альфа-банк заявил, что вернет комиссию тем, кто снимал наличные в банкоматах с 00:00 часов 6 марта за пределами России. Такое сообщение финансовая организация опубликовала в своем телеграм-канале 7 марта.

«Важная новость для всех, кто сейчас за границей — отправьте родным и друзьям, если они там. Мы отменили лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах, а также вернём комиссию Альфа-банка за все снятия с 00:00 воскресенья, 6 марта», — говорится в сообщении.

Накануне две крупнейшие платежные системы — Visa и Mastercard — объявили, что на территории России их банковские карты работать будут, а за границей — нет.

Ранее тот же Альфа-банк заявил, что продлевает работу всех карточек Visa и Mastercard до конца 2028 года вне зависимости от того, какой «срок годности» указан на карточке. Об этом банк сообщил после того, как стало известно, что карты этих систем будут работать до истечения срока действия.

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