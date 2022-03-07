Альфа-банк отменил лимиты на снятие денег за рубежом и пообещал вернуть комиссию

Альфа-банк заявил, что вернет комиссию тем, кто снимал наличные в банкоматах с 00:00 часов 6 марта за пределами России. Такое сообщение финансовая организация опубликовала в своем телеграм-канале 7 марта.



«Важная новость для всех, кто сейчас за границей — отправьте родным и друзьям, если они там. Мы отменили лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах, а также вернём комиссию Альфа-банка за все снятия с 00:00 воскресенья, 6 марта», — говорится в сообщении.



Накануне две крупнейшие платежные системы — Visa и Mastercard — объявили, что на территории России их банковские карты работать будут, а за границей — нет.

