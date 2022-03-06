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Альфа-банк продлит все карточки Visa и Mastercard до конца 2028 года

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Срок действия всех карт Visa и Mastercard Альфа-банк продлил до декабря 2028 года, сообщает 6 марта официальный телеграм-канал регулятора. «Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28», — говорится в официальном сообщении.

Как поясняет кредитная организация, перевыпускать пластик не нужно.

Visa и Mastercard ограничивают работу в России. Внутри страны российские карточки Visa пока будут работать, за границей — уже нет. Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков 10 марта в 00:01. В ответ на эту меру Сбербанк планирует выпустить карту «Мир» — UnionРay.

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Комментарии (5)

Pilat
Альфа Банк уличен в том, что его филиал в свидомии финансирует ВСУ.
Так что 2028 год для Альфа банка....это слишком оптимистично мягко говоря.
spb7771250
Логично. Этот уже не имеет никакого отношения ни к визе, ни к мастеркарду. Это просто пластиковая карта конкретного банка.
sensata
почти по 100р (сейчас) снимают с карты за обслуживание
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