Альфа-банк продлит все карточки Visa и Mastercard до конца 2028 года

Срок действия всех карт Visa и Mastercard Альфа-банк продлил до декабря 2028 года, сообщает 6 марта официальный телеграм-канал регулятора. «Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28», — говорится в официальном сообщении.



Как поясняет кредитная организация, перевыпускать пластик не нужно.

Visa и Mastercard ограничивают работу в России. Внутри страны российские карточки Visa пока будут работать, за границей — уже нет. Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков 10 марта в 00:01. В ответ на эту меру Сбербанк планирует выпустить карту «Мир» — UnionРay.