Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков 10 марта в 00:01

Платежная система «Виза» перестанет принимать запросы российских банков для проведения платежей с 00:01 (по московскому времени) 10 марта текущего года, 6 марта сообщает официальный сайт платежной системы.
«ООО «Платежная система «Виза» сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе «Виза»... Прием запросов авторизации российских участников в рамках Платежной системы «Виза» будет прекращен с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года», — указано в сообщении.
При этом «Виза» оставляет за собой право приостановить прием запросов банков России и осуществление платежного клиринга ранее указанного срока.
В воскресенье международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что ограничивают работу в России. Внутри страны российские карточки Visa пока будут работать, за границей — уже нет. В России карты систем будут работать до истечения срока действия.