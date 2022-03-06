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Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков 10 марта в 00:01

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Платежная система «Виза» перестанет принимать запросы российских банков для проведения платежей с 00:01 (по московскому времени) 10 марта текущего года, 6 марта сообщает официальный сайт платежной системы.

«ООО «Платежная система «Виза» сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе «Виза»... Прием запросов авторизации российских участников в рамках Платежной системы «Виза» будет прекращен с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года», — указано в сообщении.

При этом «Виза» оставляет за собой право приостановить прием запросов банков России и осуществление платежного клиринга ранее указанного срока.

В воскресенье международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что ограничивают работу в России. Внутри страны российские карточки Visa пока будут работать, за границей — уже нет. В России карты систем будут работать до истечения срока действия.

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Комментарии (8)

antioquia
Может дед все таки кончится…..
sektor7
Жаль. А мне нравился дизайн карт Visa.
Ну ничего страшно.
Это просто бизнес, ничего личного.
Савва Морозов
сами себя
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