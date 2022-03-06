Сайт сети «О’кей» упал. В компании заявляют о произошедшем сбое

Читатели «Фонтанки» рассказывают о сбое системы и присылают в редакцию скриншоты с экранов смартфонов: «Попробуйте позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства».



Не работает также мобильное приложение, в котором можно заказывать доставку продуктов.

«В сети супермаркетов «О’кей» перестали работать терминалы покупателей, перестали работать все скидки по картам сети, нет оплаты подарочными картами. На стойках информации говорят, что такая ситуация с четырех утра», — пишут петербуржцы.

В торговой сети журналисту «Фонтанки» подтвердили сбой в работе сайта и приложения. «Примите от лица компании извинения за доставленные неудобства. К сожалению, на сайте произошел сбой, данные переданы специалисту, проблему устраняют. Данных, когда сайт вновь заработает, у меня нет», — сказал оператор на телефоне горячей линии.