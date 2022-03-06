FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -5
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Лента» вслед за конкурентами ограничила количество товара, которое можно вынести из магазина за раз

13
Печать

Сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента» объявила о введении ограничений на количество товаров, которые можно купить за одно посещение. Об этом 6 марта ретейлер объявил на своих ресурсах.

«Сейчас мы вынуждены ввести ограничения, связанные с управлением текущими запасами. Данная мера введена для исключения рисков ускоренного выбывания этих товаров. Просим вас отнестись к этим временным мерам с пониманием», — говорится в сообщении.

Теперь в «Ленте» можно купить до 10 упаковок круп, чая, кофе, сахара и муки. Под ограничения также попали продукты быстрого приготовления, приправы и соусы, мясо, рыба, консервы и масло. Из несъедобного не получится купить много косметики, стирального порошка, туалетной бумаги, детской бытовой химии, подгузников.

Ранее подобные ограничения на продукты и химию ввели «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также «Ашан».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

SKPTM
Алкоголь очень сильно подорожал, кстати.
Не водка с запахом ацетона, а нормальное "бухло".
Zdobsi
Да никто не затаривается. Это бред. Ограничения правильные, чтоб спекулянты не набежали. И алкоголь импортный не покупают. Очень мало. Все есть. Не паникуйте и не пркупайте лишнего.
Викторина
Вынести за раз???
Это как??
Бесплатно в смысле??
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний