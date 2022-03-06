«Лента» вслед за конкурентами ограничила количество товара, которое можно вынести из магазина за раз

Сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента» объявила о введении ограничений на количество товаров, которые можно купить за одно посещение. Об этом 6 марта ретейлер объявил на своих ресурсах.



«Сейчас мы вынуждены ввести ограничения, связанные с управлением текущими запасами. Данная мера введена для исключения рисков ускоренного выбывания этих товаров. Просим вас отнестись к этим временным мерам с пониманием», — говорится в сообщении.

Теперь в «Ленте» можно купить до 10 упаковок круп, чая, кофе, сахара и муки. Под ограничения также попали продукты быстрого приготовления, приправы и соусы, мясо, рыба, консервы и масло. Из несъедобного не получится купить много косметики, стирального порошка, туалетной бумаги, детской бытовой химии, подгузников.