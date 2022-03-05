Puma приостановила свои поставки в Россию

Немецкий производитель спортивных товаров Puma временно прекратил поставки товаров в Россию и работу своих магазинов на территории РФ. Соответствующее заявление появилось в аккаунте фирмы в Twitter.
Согласно записи от 5 марта, компания также приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола. Отметим, что на русскоязычном интернет-сайте Puma выбор и оформление товаров с доставкой в города России пока остаются доступными.
Ранее бренд спортивных товаров Nike прекратил онлайн-продажи продукции для россиян. Коммерческую деятельность в РФ приостановил также ювелирный дом Cartier, закрыты магазины французских модных домов Chanel, Hermes и Louis Vuitton.
До этого продажи и поставки в РФ прекратили шведская сеть мебели и товаров для дома IKEA, испанский одежный ретейлер Mango и шведский H&M. Поставки приостановила в том числе Lego, а Apple прекратила работу собственного онлайн-магазина. Британский fashion-ретейлер Marks & Spencer прекратил поставки для российских магазинов, которыми управляет в России турецкий франчайзи.