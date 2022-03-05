Puma приостановила свои поставки в Россию

Немецкий производитель спортивных товаров Puma временно прекратил поставки товаров в Россию и работу своих магазинов на территории РФ. Соответствующее заявление появилось в аккаунте фирмы в Twitter.



Согласно записи от 5 марта, компания также приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола. Отметим, что на русскоязычном интернет-сайте Puma выбор и оформление товаров с доставкой в города России пока остаются доступными.