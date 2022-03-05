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Puma приостановила свои поставки в Россию

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Немецкий производитель спортивных товаров Puma временно прекратил поставки товаров в Россию и работу своих магазинов на территории РФ. Соответствующее заявление появилось в аккаунте фирмы в Twitter.

Согласно записи от 5 марта, компания также приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола. Отметим, что на русскоязычном интернет-сайте Puma выбор и оформление товаров с доставкой в города России пока остаются доступными.

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Ранее бренд спортивных товаров Nike прекратил онлайн-продажи продукции для россиян. Коммерческую деятельность в РФ приостановил также ювелирный дом Cartier, закрыты магазины французских модных домов Chanel, Hermes и Louis Vuitton.

До этого продажи и поставки в РФ прекратили шведская сеть мебели и товаров для дома IKEA, испанский одежный ретейлер Mango и шведский H&M. Поставки приостановила в том числе Lego, а Apple прекратила работу собственного онлайн-магазина. Британский fashion-ретейлер Marks & Spencer прекратил поставки для российских магазинов, которыми управляет в России турецкий франчайзи.

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Комментарии (1)

Денеб
Вот и пума убежала из России..... одни крысы остались из животного мира.....
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