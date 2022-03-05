Авиакомпании Nordwind Airlines и Azur Air приостановят полеты за рубеж

Авиакомпания Nordwind Airlines и ее партнер PegasFly временно приостановили все свои международные перевозки с 7 марта. Об этом 5 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.



Отмечается, что пассажиров с билетами в одну сторону будут принимать до момента прекращения полетов. Те, чьи рейсы отменили, смогут вернуть билеты или перенести вылет на любой рейс.



О временном прекращении пассажирских перевозок за рубеж также сообщила чартерная авиакомпания Azur Air.



Ранее аналогичное заявление сделали авиаперевозчики «Победа» и «Аэрофлот». Все международные полеты там приостановят с 8 марта.

