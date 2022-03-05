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Авиакомпании Nordwind Airlines и Azur Air приостановят полеты за рубеж

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Авиакомпания Nordwind Airlines и ее партнер PegasFly временно приостановили все свои международные перевозки с 7 марта. Об этом 5 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.

Отмечается, что пассажиров с билетами в одну сторону будут принимать до момента прекращения полетов. Те, чьи рейсы отменили, смогут вернуть билеты или перенести вылет на любой рейс.

О временном прекращении пассажирских перевозок за рубеж также сообщила чартерная авиакомпания Azur Air.

Ранее аналогичное заявление сделали авиаперевозчики «Победа» и «Аэрофлот». Все международные полеты там приостановят с 8 марта.

«Фонтанка» писала, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами, зарегистрированными в иностранных реестрах, приостановить рейсы за границу с 6 марта, а из-за рубежа в Россию — с 8 марта.

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Комментарии (2)

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Магадан Воркута на лыжах кататься надо летать.
Dmitry Antonov
Уважаемая Фонтанка! Просьба указать государственную принадлежность авиакомпаний: Nordwind Airlines и PegasFly. А то вы ставите в неудобное положение патриотически настроенную часть читателей, названия нерусские, и они не понимают, что писать, то ли - скатертью дорога из России, обратно не пустим, или же проклинать Запад за очередные козни. Ну, нельзя же так издеваться над людьми....
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