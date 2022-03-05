Авиакомпания «Победа» приостановит международные рейсы с 8 марта

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») анонсировал приостановку всех международных рейсов с 8 марта. Об этом 5 марта сообщает РИА Новости.



«Начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 года. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до 8 марта (00:00 мск)», — отметили в компании.



Тем, кто приобрел билеты на сайте перевозчика, вернут средства. Если билет оформлен в агентствах, обращаться за возвратом придется туда.

