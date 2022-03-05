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Авиакомпания «Победа» приостановит международные рейсы с 8 марта

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Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») анонсировал приостановку всех международных рейсов с 8 марта. Об этом 5 марта сообщает РИА Новости.

«Начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 года. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до 8 марта (00:00 мск)», — отметили в компании.

Тем, кто приобрел билеты на сайте перевозчика, вернут средства. Если билет оформлен в агентствах, обращаться за возвратом придется туда.

Как объяснили в компании, временное прекращение движения воздушных судов связано с рекомендацией Росавиации о введении ограничений на полеты за рубеж.

Ранее о приостановке всех международных рейсов с 8 марта сообщил российский авиаперевозчик «Аэрофлот». Там решение прокомментировали «возникновением дополнительных обстоятельств» и также пообещали возместить пассажирам стоимость билетов.

«Фонтанка» писала, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами, зарегистрированными в иностранных реестрах, приостановить рейсы за границу с 6 марта, а из-за рубежа в Россию — с 8 марта.

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Комментарии (3)

Dmitry Antonov
Хорошая новость для региональной авиации, испытывающей ранее трудности из-за отсутствия авиапарка. Современные и комфортабельные авиалайнеры теперь обеспечат авиаперелётами территории регионов и население всей страны!
SlawaPiter
С 8 марта возобновляются гужевые перевозки по маршруту С-Пб - Москва. Начинайте бронировать заранее!!!
163829032
Ой... Дык эта... Срочно найдите смеющиеся Искандеры!
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