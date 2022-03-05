FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Не летят туда сегодня самолеты». «Аэрофлот» приостановит международные рейсы

7
Печать

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» анонсировал приостановку всех международных рейсов.

«Аэрофлот информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов», — говорится 5 марта на сайте компании.

«Аэрофлот» пообещал возместить стоимость авиабилетов отмененных рейсов.

Авиаперевозчик продолжит летать по России «в полном объеме».

Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям с иностранными самолетами приостановить заграничные рейсы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ещё в Африке у людоедов, у кого остались, можно в лизинг взять отличные советские самолёты
dedmoroz_5e4d8827384c2
в чем проблема, на МС-21 и SSJ можно лететь, если небо открыто
ppky0323
А над батькой смеялись, как он свою авиацию зарубежную убил в свое время...
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний