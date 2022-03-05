«Не летят туда сегодня самолеты». «Аэрофлот» приостановит международные рейсы

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» анонсировал приостановку всех международных рейсов.
«Аэрофлот информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов», — говорится 5 марта на сайте компании.
«Аэрофлот» пообещал возместить стоимость авиабилетов отмененных рейсов.
Авиаперевозчик продолжит летать по России «в полном объеме».
Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям с иностранными самолетами приостановить заграничные рейсы.