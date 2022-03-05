От одного итальянца до отмены QR-кодов: пандемии COVID-19 в Петербурге исполнилось два года

Как рассказывала «Фонтанка», один из первых выявленных случаев ковида импортировал в Петербург студент по обмену СЗГМУ
А 700 обитателей общежития закупились туалетной бумагой и закрылись от мира. Прибывшим журналистам они являлись молчаливыми призраками в окнах, прикладывали ладони к стеклу и запускали бумажные самолетики с надписью «Помогите». Снаружи для них даже устроили духоподъемный концерт.
Через двое суток после госпитализации пришел положительный анализ на COVID-19. Первый в городе. Пациент быстро поправился и 16 марта был выписан из больницы, а затем он покинул страну. Как уточняли «Фонтанке» в СЗГМУ
С тех пор по городу прокатились пять волн пандемии, штаммы «дельта» и «омикрон», успели ввести QR-коды и отменить их.
Согласно официальной статистике федерального оперштаба, в Петербурге с начала пандемии выявили почти 1,5 млн случаев коронавируса, умерло