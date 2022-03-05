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От одного итальянца до отмены QR-кодов: пандемии COVID-19 в Петербурге исполнилось два года

Комитет по здравоохранению Петербурга напомнил, что два года назад, 5 марта 2020-го, в городе на Неве официально был подтвержден первый случай коронавируса. Его нашли у студента из Италии, которого привезли в больницу им. Боткина с ОРВИ.

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Как рассказывала «Фонтанка», один из первых выявленных случаев ковида импортировал в Петербург студент по обмену СЗГМУ им. Мечникова Рикардо Пизатти. Итальянец прилетел из Милана 29 февраля, на выходе из самолёта в Пулково его температура не вызвала подозрений, и он смог спокойно доехать через весь город до общежития на проспекте Просвещения, 45. Там успел отметить Масленицу с новыми друзьями, а 2 марта отправился в больницу — вместе с контактными студентами.

А 700 обитателей общежития закупились туалетной бумагой и закрылись от мира. Прибывшим журналистам они являлись молчаливыми призраками в окнах, прикладывали ладони к стеклу и запускали бумажные самолетики с надписью «Помогите». Снаружи для них даже устроили духоподъемный концерт.

Через двое суток после госпитализации пришел положительный анализ на COVID-19. Первый в городе. Пациент быстро поправился и 16 марта был выписан из больницы, а затем он покинул страну. Как уточняли «Фонтанке» в СЗГМУ им. Мечникова, на связь он больше не выходил.

С тех пор по городу прокатились пять волн пандемии, штаммы «дельта» и «омикрон», успели ввести QR-коды и отменить их.

Согласно официальной статистике федерального оперштаба, в Петербурге с начала пандемии выявили почти 1,5 млн случаев коронавируса, умерло 32 229 человек. Еще более 3 млн жителей Петербурге прошли полную вакцинацию от ковида, включая почти 2 000 детей.

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Комментарии (2)

Cashmare
как там наша сара коннор, поди сегодня хлопнет рюмашечку с ностальгией, как из ботки слиняла назло башкетовой
ost-21
На сегодняшний день коронавирус достиг цифры всем на.....ть.
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