От одного итальянца до отмены QR-кодов: пандемии COVID-19 в Петербурге исполнилось два года

Как рассказывала «Фонтанка», один из первых выявленных случаев ковида импортировал в Петербург студент по обмену СЗГМУ им. Мечникова Рикардо Пизатти. Итальянец прилетел из Милана 29 февраля, на выходе из самолёта в Пулково его температура не вызвала подозрений, и он смог спокойно доехать через весь город до общежития на проспекте Просвещения, 45. Там успел отметить Масленицу с новыми друзьями, а 2 марта отправился в больницу — вместе с контактными студентами.



А 700 обитателей общежития закупились туалетной бумагой и закрылись от мира. Прибывшим журналистам они являлись молчаливыми призраками в окнах, прикладывали ладони к стеклу и запускали бумажные самолетики с надписью «Помогите». Снаружи для них даже устроили духоподъемный концерт.

