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The Bell решил не освещать боевые действия на Украине

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Издание The Bell заявило, что прекратит освещение спецоперации РФ на Украине из-за рисков уголовного преследования.

«Наша главная специальность — экономика и бизнес: все, что касается денег и их влияния на жизнь людей. В этом мы разбираемся по-настоящему хорошо. Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение «специальной военной операции»», — сказано в заявлении, опубликованном 4 марта.

При этом журналисты The Bell продолжат работу и собираются «освещать последствия происходящего», прежде всего экономические.

Ранее сообщалось, что по тому же пути пошла «Новая газета», которая также отказалась от публикаций на эту тему и решила удалить все материалы, связанные с ней. Журналисты намерены рассказывать о связанных со спецоперацией событиях в России и их последствиях.

4 марта Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за фейки о действиях российских вооружённых сил, а также за призывы к воспрепятствованию российским войскам защиты интересов России, поддержания мира и безопасности, дискредитацию такого использования, за призывы к санкциям против России.

За минувшую неделю несколько СМИ были закрыты или сами остановили свою работу. Среди них «Эхо Москвы», «Дождь»* (иноагент), Znak.com. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Meduza** (иноагент), «Радио Свобода»*** (иноагент), Русской службе BBC.

*«Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

**Meduza признана в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

***«Радио Свобода» признано в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

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