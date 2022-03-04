The Bell решил не освещать боевые действия на Украине

Издание The Bell заявило, что прекратит освещение спецоперации РФ на Украине из-за рисков уголовного преследования.
«Наша главная специальность — экономика и бизнес: все, что касается денег и их влияния на жизнь людей. В этом мы разбираемся по-настоящему хорошо. Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение «специальной военной операции»», — сказано в заявлении, опубликованном 4 марта.
При этом журналисты The Bell продолжат работу и собираются «освещать последствия происходящего», прежде всего экономические.
Ранее сообщалось, что по тому же пути пошла «Новая газета», которая также отказалась от публикаций на эту тему и решила удалить все материалы, связанные с ней. Журналисты намерены рассказывать о связанных со спецоперацией событиях в России и их последствиях.