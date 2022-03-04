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Глава СПЧ: Вопрос возвращения смертной казни может быть поднят при расследовании военных преступлений

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Председатель Совета по правам человека при президенте РФ прокомментировал возможность возвращения смертной казни в России.

«Вопрос возвращения смертной казни в РФ может вновь встать при расследовании военных преступлений, в том числе в Донбассе», — приводит 4 марта заявление Валерия Фадеева РИА Новости.

По его словам, прокуратура и следственный комитет уже ведут расследование военных преступлений.

Комитет министров Совета Европы принял решение отстранить Россию от деятельности организации после начала специальной операции на Украине. После этого заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев допустил возможность восстановить важные институты, типа смертной казни.

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Комментарии (7)

Pilat
Прям что ни новость, то подарок!
А мы ведь вас предупреждали :-))))
муматор
типа, до Гааги не дотянут?
263784231
Сдаётся, что первые фамилии в списке на восстановленную верхнюю меру уже у всех на слуху...
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