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Антимонопольщики открывают в Петербурге горячую линию для жалоб на рост цен

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Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу Марина Никитина заявила, что с 4 марта УФАС открывает горячую линию для жалоб на необоснованный рост цен. Об этом она сообщила 3 марта в эфире телеканала 78.

«Также заявление можно направить через сайт антимонопольной службы в Петербурге», — добавила она.

Ранее стало известно, что цены на технику компании Apple выросли в среднем на 20–30%. Сегодня, 3 марта, фирменные магазины вновь возобновили работу после того, как закрылись 2 марта. За день до этого прекратились продажи товаров в официальном онлайн-магазине в России.

Отметим, на закрытии торгов на Московской бирже 3 марта курс доллара опустился до 106,01 рубля — на 0,01%, евро вырос до 117,6 рубля — на 1,9%. Днем доллар и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы: доллар взял отметку в 118 рублей, евро — 125 рублей.

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Комментарии (8)

Андрей_78
Смешно)
JTprof
Почему здесь нельзя барахтающийся ржачный смайлик ставить?
Денеб
Кто виноват в росте цен? Конечно же - внутренние враги.... пятая колонна......
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