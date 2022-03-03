Антимонопольщики открывают в Петербурге горячую линию для жалоб на рост цен

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу Марина Никитина заявила, что с 4 марта УФАС открывает горячую линию для жалоб на необоснованный рост цен. Об этом она сообщила 3 марта в эфире телеканала 78.



«Также заявление можно направить через сайт антимонопольной службы в Петербурге», — добавила она.



Ранее стало известно, что цены на технику компании Apple выросли в среднем на 20–30%. Сегодня, 3 марта, фирменные магазины вновь возобновили работу после того, как закрылись 2 марта. За день до этого прекратились продажи товаров в официальном онлайн-магазине в России.

