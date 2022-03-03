Курс евро по итогам дня подрос, доллара — снизился

На закрытии торгов на Московской бирже 3 марта курс доллара опустился до 106,01 рубля — на 0,01%. Евро же, наоборот, вырос до 117,6 рубля — на 1,9%.



Сегодня днём доллар и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы: доллар взял отметку в 118 рублей, евро — 125 рублей.

