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Курс евро по итогам дня подрос, доллара — снизился

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На закрытии торгов на Московской бирже 3 марта курс доллара опустился до 106,01 рубля — на 0,01%. Евро же, наоборот, вырос до 117,6 рубля — на 1,9%.

Сегодня днём доллар и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы: доллар взял отметку в 118 рублей, евро — 125 рублей.

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Комментарии (4)

VKuser174198221
Если бы не спецоперация хохлы бы напали первыми! И атомную бомбу сделали! И снова мальчика в трусиках распяли!
Клаустрофобик
Где этот трус Путин?Пусть вылезает из бункера и объяснит зачем он сделал Россию врагом всего мира?
Alex000
Бгг, по каким итогам?
Физиков отрезали, основные не открывались.
По итогам дня - страус держит голову в песке. Задницу чуть обклёвывают, но он умудряется нагадить, не вынимая головы. Как только голову высунет - общипают и её.
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