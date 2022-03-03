«Мы переживем все запреты». Кабаева заступилась за российских спортсменов

«Международный олимпийский комитет отнял у российских спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде в Сочи, выигранные медали и пожизненно дисквалифицировал. Без каких-либо реальных доказательств! Но Спортивный арбитражный суд оправдал спортсменов и заставил МОК вернуть медали. Кто-нибудь из этих организаций — МОК, WADA (Всемирное антидопинговое агентство — ред.) и прочие обвинители — извинился перед нашими спортсменами? Как могли вы не заметить, что 28 спортсменов были полностью оправданы судом?

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказался по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В интервью ТАСС 3 марта она заявила, что нынешняя ситуация похожа на 2014 год, когда после Олимпиады в Сочи и отечественных атлетов отобрали медали по обвинению в допинге.

Вы так старались унизить россиян, запретили наши символы, флаг и гимн. На всех соревнованиях рассматривали российских спортсменов под микроскопом. За три молекулы, которые ни на что не влияют, тут же отстраняли их от соревнований. А мы все равно побеждали!



Наши успехи на следующих Олимпиадах подтвердили, что российский спорт имеет высокий уровень не за счет допинга и терапевтических исключений, а за счет таланта наших спортсменов. Россия была, остается и будет великой спортивной державой — и вы ничего не сможете с этим сделать. Лицемерие высших спортивных чиновников — это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта. Если бы на лицемерие существовали пробы, никто из лицемеров никогда не получил бы допуска к управлению спортом высших достижений. Я думаю, что мы переживем все запреты», — заявила Кабаева.



Ранее со своим заявлением выступил Российский союз спортсменов (РСС). В нем, в частности, указано, что, несмотря на военные операции НАТО в Ираке, Афганистане и других странах мира, международное олимпийское движение или кто-то из российских спортсменов никогда не выступали с инициативой отстранить от участия в соревнованиях своих коллег из стран, которые принимали участие в этих боевых действиях.

