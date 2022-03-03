«Мы переживем все запреты». Кабаева заступилась за российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказался по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В интервью ТАСС 3 марта она заявила, что нынешняя ситуация похожа на 2014 год, когда после Олимпиады в Сочи и отечественных атлетов отобрали медали по обвинению в допинге.
«Международный олимпийский комитет отнял у российских спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде в Сочи, выигранные медали и пожизненно дисквалифицировал. Без каких-либо реальных доказательств! Но Спортивный арбитражный суд оправдал спортсменов и заставил МОК вернуть медали. Кто-нибудь из этих организаций — МОК, WADA (Всемирное антидопинговое агентство — ред.) и прочие обвинители — извинился перед нашими спортсменами? Как могли вы не заметить, что 28 спортсменов были полностью оправданы судом?
Вы так старались унизить россиян, запретили наши символы, флаг и гимн. На всех соревнованиях рассматривали российских спортсменов под микроскопом. За три молекулы, которые ни на что не влияют, тут же отстраняли их от соревнований. А мы все равно побеждали!
Наши успехи на следующих Олимпиадах подтвердили, что российский спорт имеет высокий уровень не за счет допинга и терапевтических исключений, а за счет таланта наших спортсменов. Россия была, остается и будет великой спортивной державой — и вы ничего не сможете с этим сделать. Лицемерие высших спортивных чиновников — это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта. Если бы на лицемерие существовали пробы, никто из лицемеров никогда не получил бы допуска к управлению спортом высших достижений. Я думаю, что мы переживем все запреты», — заявила Кабаева.
Ранее со своим заявлением выступил Российский союз спортсменов (РСС). В нем, в частности, указано, что, несмотря на военные операции НАТО в Ираке, Афганистане и других странах мира, международное олимпийское движение или кто-то из российских спортсменов никогда не выступали с инициативой отстранить от участия в соревнованиях своих коллег из стран, которые принимали участие в этих боевых действиях.