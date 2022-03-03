Все российские специалисты покинули космический центр во Французской Гвиане

Последние 56 российских специалистов, до данного момента остававшиеся на космодроме Куру во Французской Гвиане, покинули его. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса утром в четверг, 3 марта, сообщает ТАСС.



«Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», — отметили в Роскосмосе.



Накануне в Москву вернулась первая группа российских специалистов-стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек.

