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Все российские специалисты покинули космический центр во Французской Гвиане

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Последние 56 российских специалистов, до данного момента остававшиеся на космодроме Куру во Французской Гвиане, покинули его. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса утром в четверг, 3 марта, сообщает ТАСС.

«Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», — отметили в Роскосмосе.

Накануне в Москву вернулась первая группа российских специалистов-стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами из-за санкций. Позднее Роскосмос потребовал от властей Великобритании выйти из состава акционеров OneWeb, пригрозив снять со старта ракету «Союз-2.1б».

О том, что при этом происходит сейчас на МКС и как реагирует на происходящее на Земле находящийся на станции международный экипаж, читайте в материале «Фонтанки».

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