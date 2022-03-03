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Число задержанных на последней антивоенной акции в Петербурге выросло вдвое

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Сторонники мира продолжают собираться в центре Петербурга в ежедневном формате. Седьмая акция вышла ненамного многочисленнее шестой, но задержанных кратно больше.

Накануне вечером к Гостиному двору, по оценке правоохранителей, вышли порядка 430 протестующих. В отделах полиции по итогам оказались 286 человек, стало известно «Фонтанке» 3 марта. Для сравнения, в первый день весны, на шестой по счёту акции, следившие за порядком насчитали на сотню участников больше. При этом задержанных заметно меньше - 125.

Как сообщал корреспондент «Фонтанки», прошлым вечером в автозаки грузили не только выступающих за мир. На соседних местах оказывались, судя по плакатам, сторонники спецоперации, а также репортёры и те, кто шёл в метро. Двоих увезли в наручниках.

О том, как прошёл седьмой день спецоперации на Украине, читайте здесь. «Фонтанка» собирает всю информацию в режиме онлайн.

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Комментарии (2)

Кровокрас
на следующей акции подтянутся матери и бабушки убитых на чужой пацанов.
интересно, у карателей поднимется дубинка на плачущую мать с фотографией убитого сына ?
193121
И задержатели не поймут, отчего у них проблемы по жизни. Долго не поймут, в этой жизни точно.
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