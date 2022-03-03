Число задержанных на последней антивоенной акции в Петербурге выросло вдвое

Сторонники мира продолжают собираться в центре Петербурга в ежедневном формате. Седьмая акция вышла ненамного многочисленнее шестой, но задержанных кратно больше.
Накануне вечером к Гостиному двору, по оценке правоохранителей, вышли порядка 430 протестующих. В отделах полиции по итогам оказались 286 человек, стало известно «Фонтанке» 3 марта. Для сравнения, в первый день весны, на шестой по счёту акции, следившие за порядком насчитали на сотню участников больше. При этом задержанных заметно меньше - 125.
Как сообщал корреспондент «Фонтанки», прошлым вечером в автозаки грузили не только выступающих за мир. На соседних местах оказывались, судя по плакатам, сторонники спецоперации, а также репортёры и те, кто шёл в метро. Двоих увезли в наручниках.
О том, как прошёл седьмой день спецоперации на Украине, читайте здесь. «Фонтанка» собирает всю информацию в режиме онлайн.