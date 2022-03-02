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Петербург впервые с начала прививочной кампании достиг 3 млн вакцинированных по статистике Смольного

Число полностью вакцинированных от коронавируса в Петербурге впервые с начала вакцинации достигло 3 млн человек, сообщили в Смольном. Как раз к отмене QR-кодов и спаду пятой волны.

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Как следует из опубликованной 2 марта эпидемиологической справки, в Петербурге полностью вакцинированы от ковида 3 001 036 жителей, включая 3 315 детей. Как писала «Фонтанка», это лишь одна из статистик, которыми оперируют чиновники. Например, на портале федерального оперштаба можно узнать, что в Петербурге полностью привиты уже 3,42 млн жителей.

Тем временем общее число пациентов в Петербурге продолжает снижаться. На 8 565 койках остаются 5 732 человека. Еще 70 тысяч лечатся амбулаторно.

Напомним, с 4 марта в Петербурге отменяются QR-коды при посещении магазинов, общепита и других общественных мест. Ранее в Смольном заявили, что пятая волна коронавируса в городе сошла на нет, но не исключили новых.

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Комментарии (3)

nuga
Вакцинированы ,как Жириновский и поэтому такой рост больных,которого не было до массовой вакцинации.Нашли чем гордиться! Беглова это не спасло от санкций,как и Собянина.Утром из Канады список отсканированных пришел. Чем они Канаде не угодили?
Hans-Christian
Ура 😄😄😄!!! Мы победили. Да здравствует товарищ Бе и его действенная методика выжидания в кустах 🤠!!!
чиширогг
знаем мы как эту статистику снимают. всё за уши притянуто
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