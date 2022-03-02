Петербург впервые с начала прививочной кампании достиг 3 млн вакцинированных по статистике Смольного

Как следует из опубликованной 2 марта эпидемиологической справки, в Петербурге полностью вакцинированы от ковида 3 001 036 жителей, включая 3 315 детей. Как писала «Фонтанка», это лишь одна из статистик, которыми оперируют чиновники. Например, на портале федерального оперштаба можно узнать, что в Петербурге полностью привиты уже 3,42 млн жителей.



Тем временем общее число пациентов в Петербурге продолжает снижаться. На 8 565 койках остаются 5 732 человека. Еще 70 тысяч лечатся амбулаторно.



Напомним, с 4 марта в Петербурге отменяются QR-коды при посещении магазинов, общепита и других общественных мест. Ранее в Смольном заявили, что пятая волна коронавируса в городе сошла на нет, но не исключили новых.

