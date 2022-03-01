Беглов не исключил новых волн коронавируса в Петербурге

Новые подъёмы заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут случиться, признал губернатор Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Но всё необходимое для борьбы с вирусом есть.



«Поэтому ситуация контролируемая, она непростая, естественно, будут, наверное, и другие какие-то подъёмы, но тем не менее мы её держим», — сказал Александр Беглов 1 марта.



Как писала «Фонтанка», в Петербурге последние два дня фиксируют рекордно низкую госпитализацию за последние полгода — меньше 200 человек в сутки, а койки в стационарах освобождаются.

