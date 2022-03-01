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Беглов не исключил новых волн коронавируса в Петербурге

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Новые подъёмы заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут случиться, признал губернатор Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Но всё необходимое для борьбы с вирусом есть.

«Поэтому ситуация контролируемая, она непростая, естественно, будут, наверное, и другие какие-то подъёмы, но тем не менее мы её держим», — сказал Александр Беглов 1 марта.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге последние два дня фиксируют рекордно низкую госпитализацию за последние полгода — меньше 200 человек в сутки, а койки в стационарах освобождаются.

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Комментарии (11)

Киpилл
Как ты усатый надоел уже со своими волнами!
264591241
ТовариСЧЬ застрял в "новой нормальности" Шваба.
Это агония.
old_rat
Будем надеяться, что хотя бы к выходным Беглов узнает, что Попова все отменила, кроме масок и дезинфекции. Не иначе, переволновался от встречи с Путиным. Всю ночь не спал, готовился. Не до города и людей было.
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