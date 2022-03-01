Беглов доложил Путину о транспортной и строительной реформах

Беглов отчитался о спаде заболеваемости коронавирусом, а также о том, что в Петербурге за полтора года было построено 4 новых стационара на
Кроме того, губернатор рассказал о планах по закупке — с помощью федерального софинансирования — 950 вагонов для петербургского метро. По словам главы города, обновляется и наземный подвижной состав: за 2022–2023 годы на линию выпустят 339 трамваев и 389 троллейбусов, коммерческие перевозчики в рамках новой модели транспортного обслуживания переходят на газомоторные автобусы.
Реформа строительной отрасли, по словам Беглова, состоит в том, что застройщиков обязали обеспечивать жилые площади достаточным количеством социальной инфраструктуры по нормативам. При этом темпы ввода жилья сократились. «Но это и хорошо, с другой стороны, — заявил губернатор. — У нас хватает жилья, у нас 27,5 квадратных метров на человека».
Ранее Беглов уже рассказывал подробно о различных реформах в городе и о том, кто может быть их противником. Из чего состоит транспортная реформа — читайте в интервью председателя комтранса Кирилла Полякова.