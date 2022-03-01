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Беглов доложил Путину о транспортной и строительной реформах

Президент РФ Владимир Путин 1 марта встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Эпизоды беседы показали в эфире «России 24».

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Беглов отчитался о спаде заболеваемости коронавирусом, а также о том, что в Петербурге за полтора года было построено 4 новых стационара на 1 400 коек, заложен еще один на 400.

Кроме того, губернатор рассказал о планах по закупке — с помощью федерального софинансирования — 950 вагонов для петербургского метро. По словам главы города, обновляется и наземный подвижной состав: за 2022–2023 годы на линию выпустят 339 трамваев и 389 троллейбусов, коммерческие перевозчики в рамках новой модели транспортного обслуживания переходят на газомоторные автобусы.

Реформа строительной отрасли, по словам Беглова, состоит в том, что застройщиков обязали обеспечивать жилые площади достаточным количеством социальной инфраструктуры по нормативам. При этом темпы ввода жилья сократились. «Но это и хорошо, с другой стороны, — заявил губернатор. — У нас хватает жилья, у нас 27,5 квадратных метров на человека».

Ранее Беглов уже рассказывал подробно о различных реформах в городе и о том, кто может быть их противником. Из чего состоит транспортная реформа — читайте в интервью председателя комтранса Кирилла Полякова.

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Комментарии (22)

Juli777
Насколько я знаю продажи нового жилья приостановлены. Про 27,5 м на каждого - даже комментировать не хочется. Обсуждать количество коек во временных ковидных госпиталях, ну только с точки зрения заполнения раненными.
Интересны конечно истинные мотивы встречи)
Bad robot
И ради этого он туда ездил? Можно было и по телефону доложить и email отправить. Темнят что-то.
муматор
про трамваи по цене истребителя тоже рассказал?
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