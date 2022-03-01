Беглов доложил Путину о транспортной и строительной реформах

Беглов отчитался о спаде заболеваемости коронавирусом, а также о том, что в Петербурге за полтора года было построено 4 новых стационара на 1 400 коек, заложен еще один на 400.



Кроме того, губернатор рассказал о планах по закупке — с помощью федерального софинансирования — 950 вагонов для петербургского метро. По словам главы города, обновляется и наземный подвижной состав: за 2022–2023 годы на линию выпустят 339 трамваев и 389 троллейбусов, коммерческие перевозчики в рамках новой модели транспортного обслуживания переходят на газомоторные автобусы.

