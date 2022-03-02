Советник Зеленского заявил, что вторые переговоры Украины и России состоятся 2 марта

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией состоится вечером 2 марта, сообщил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Хотя еще утром в украинском МИД не могли назвать его дату.



«Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях», — цитирует его телеканал «Суспiльне». Он также добавил, что делегации будут в том же составе.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация ближе к вечеру 2 марта уже прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с украинской делегацией.

