Советник Зеленского заявил, что вторые переговоры Украины и России состоятся 2 марта

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией состоится вечером 2 марта, сообщил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Хотя еще утром в украинском МИД не могли назвать его дату.
«Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях», — цитирует его телеканал «Суспiльне». Он также добавил, что делегации будут в том же составе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация ближе к вечеру 2 марта уже прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с украинской делегацией.
1 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Reuters заявил, что для переговоров требуется соблюдение трех условий: прекращение «обстрелов украинских городов», установление бесполетной зоны над Украиной, обязательные гарантии безопасности в ситуации, когда НАТО закроет Киеву возможность вступить в альянс.