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Советник Зеленского заявил, что вторые переговоры Украины и России состоятся 2 марта

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Второй раунд переговоров между Украиной и Россией состоится вечером 2 марта, сообщил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Хотя еще утром в украинском МИД не могли назвать его дату.

«Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях», — цитирует его телеканал «Суспiльне». Он также добавил, что делегации будут в том же составе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация ближе к вечеру 2 марта уже прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с украинской делегацией.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Reuters заявил, что для переговоров требуется соблюдение трех условий: прекращение «обстрелов украинских городов», установление бесполетной зоны над Украиной, обязательные гарантии безопасности в ситуации, когда НАТО закроет Киеву возможность вступить в альянс.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (13)

orlovandrei1986
я честно говоря фигею
в мире столько "лидеров", столько стран мира, столько вооружения
а они не могут заставить друг друга прекратить воевать

ну какие вы после этого "лидеры"? клоуны одни
X-кот
Странные боты. проконсультируйтесь с начальством. Иммитация переговоров со стороны России - Мединский не уполномочен решать военные вопросы, так, поговорить. Поэтому России так и отвечают - по типу : русский корабль, иди....
Piter Russo
Зеленский ведет на этих переговорах тактически ровно также как и ранее по минским соглашениям и встречам, переговорам.
Кремль это прекрасно понимает.
Люди с обоих сторон конфликта гибнут. Политический кретинизм.
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