FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российских биатлонистов окончательно отстранили от Кубка мира

3
Печать

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте IBU 2 марта.

Кроме того, на ближайшем заседании исполкома Союза 17 марта поднимут вопрос о лишении национальных федераций России и Белоруссии членства в организации.

Ранее IBU разрешил российским и белорусским спортсменам выступать только в нейтральном статусе. В результате сборная России отказалась от дальнейшего участия в Кубке мира и Кубке IBU сезона 2021/2022.

«Фонтанка» писала, что Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло. Ранее Международная федерация волейбола отменила проведение чемпионата мира в России. Помимо этого, наша страна также лишилась и других международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

DanCitizen
Зачем в России какой-то биатлон, когда есть танковый биатлон под истеричные завывания Губерниева?
Клаустрофобик
Молодец Путин.Зачем нам спорт,если всех здоровых мужчин России перемелят в Украине?
zlopopik
Понятно уже, что всех отстранили. Пусть развивают спорт в стране. Польза будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний