Российских биатлонистов окончательно отстранили от Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте IBU 2 марта.



Кроме того, на ближайшем заседании исполкома Союза 17 марта поднимут вопрос о лишении национальных федераций России и Белоруссии членства в организации.



Ранее IBU разрешил российским и белорусским спортсменам выступать только в нейтральном статусе. В результате сборная России отказалась от дальнейшего участия в Кубке мира и Кубке IBU сезона 2021/2022.

