Российских биатлонистов окончательно отстранили от Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте IBU 2 марта.
Кроме того, на ближайшем заседании исполкома Союза 17 марта поднимут вопрос о лишении национальных федераций России и Белоруссии членства в организации.
Ранее IBU разрешил российским и белорусским спортсменам выступать только в нейтральном статусе. В результате сборная России отказалась от дальнейшего участия в Кубке мира и Кубке IBU сезона 2021/2022.
«Фонтанка» писала, что Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло. Ранее Международная федерация волейбола отменила проведение чемпионата мира в России. Помимо этого, наша страна также лишилась и других международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.